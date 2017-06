Ιούνιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Η Βουλγαρία εκτόξευσε με επιτυχία στο διάστημα τον πρώτο τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος της, τον BulgariaSat-1. Για να τεθεί σε τροχιά ο δορυφόρος, σε ύψος περίπου 35.800 χιλιομέτρων, χρησιμοποιήθηκε ένας «μεταχειρισμένος» πύραυλος Falcon 9 της ιδιωτικής αμερικανικής διαστημικής εταιρείας Space X του Έλον Μασκ. Η εκτόξευση έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, με καθυστέρηση λίγων ημερών λόγω τεχνικού προβλήματος.



Ο βουλγαρικός δορυφόρος, βάρους περίπου τεσσάρων τόνων, κατασκευάσθηκε από την αμερικανική εταιρεία Space Systems Loral. Θα παρέχει σταθερές και ευρυζωνικές υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και εκπομπής τηλεοπτικών προγραμμάτων απευθείας στους καταναλωτές (Direct-to-Home Television-DTH), με προγραμματισμένη διάρκεια ζωής 15 ετών. Περίπου η μισή δυναμικότητα (46%) του δορυφόρου θα χρησιμοποιηθεί από τη βουλγαρική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Bulsatcom στη Βουλγαρία και στη Σερβία. Η υπόλοιπη θα αξιοποιηθεί για τη δορυφορική εξυπηρέτηση των υπολοίπων Βαλκανίων, άλλων περιοχών της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής.



Η χρηματοδότηση του κόστους της κατασκευής και εκτόξευσης του δορυφόρου -περίπου 250 εκατ. δολάρια- έγινε με τη στήριξη της κρατικής Τράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ. «Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους εταίρους μας στις ΗΠΑ, επειδή χωρίς αυτούς θα ήταν απολύτως αδύνατο να τα καταφέρουμε. Το διάστημα διαφέρει από κάθε τι άλλο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bulgaria Sat Μαξίμ Ζαγιάκοφ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο βουλγαρικός δορυφόρος θα δημιουργεί έσοδα 24 έως 25 εκατ. δολ. κάθε χρόνο. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούνιος 24th, 2017 at 20:16 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.