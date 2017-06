Ιούνιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Χαιρετίζουμε τους συμβασιούχους παρατασιούχους εργαζόμενους στο Δήμο Γρεβενών που για 4 η μέρα δίνουν τον αγώνα καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, στο αμαξοστάσιο του Δήμου, κόντρα στις αντιξοότητες και τις δυσκολίες.



Συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα. Είναι αποφασισμένοι. Η μόνιμη και σταθερή εργασία είναι δικαίωμα όλων των εργαζομένων και το διεκδικούν δυναμικά αξιοποιώντας όλες τις μορφές αγώνα. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που εξήγγελλε η ΠΟΕ-ΟΤΑ για το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα:  Συνέχιση του αποκλεισμού του αμαξοστασίου του Δήμου  Κανένα απορριμματοφόρο δεν θα κυκλοφορεί και δεν θα κάνει περισυλλογή απορριμμάτων.  Αποχή το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιουνίου 2017 από κάθε υπερωριακή απασχόληση.  Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 συμμετοχή στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους από τις 11:00 το πρωί έως το τέλος του ωραρίου της πρωινής βάρδιας.  Την ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ 27 και 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 συνέχιση του αποκλεισμού του αμαξοστάσιου του Δήμου  Συμμετοχή την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στη νέα γενική 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ



ΑΠΕΡΓΙΑ στους Ο.Τ.Α. Ζητάμε την κατανόηση από τους δημότες του Δήμου Γρεβενών για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί τις τελευταίες ημέρες από την μη αποκομιδή των απορριμμάτων γιατί ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για μας και τις οικογένειές μας. Σε ένδειξη καλής θέλησης προχωρήσαμε την Παρασκευή 23/6 ως πρώτη κίνηση στην αποκομιδή και καθαρισμό της λαϊκής αγοράς, καθώς και στην αποκομιδή των απορριμμάτων από ευαίσθητους κοινωνικά χώρους όπως είναι το Νοσοκομείο Γρεβενών, οι Παιδικοί Σταθμοί κτλ ως δεύτερη κίνηση έπειτα από σύσκεψη στο Γραφείο του Δημάρχου.

Επίσης το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει αποκομιδή και από άλλους χώρους, όπως είναι οι Δικαστικές Φυλακές στο Φελλί, το Κέντρο Νεοσυλλέκτων κτλ. Άμεσα και έπειτα από τις παραπάνω κινήσεις, αναμένουμε και από τη Δημοτική Αρχή να επιδείξει το ανάλογο πνεύμα καλής θέλησης και ενόψει της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 29/6 να υιοθετήσει την πρόταση του Συλλόγου και συγκεκριμένα : 1. Να διαπιστώσει ότι οι συμβασιούχοι – παρατασιούχοι Ορισμένου Χρόνου που υπηρετούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας, στις Κοινωνικές Δομές καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να ζητήσει τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε Αορίστου Χρόνου. 2. Να εκδηλώσει έμπρακτα την αλληλεγγύη του στον αγώνα των συμβασιούχων – παρατασιούχων για μόνιμη και σταθερή εργασία για ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, επ’ ωφελεία των ίδιων των εργαζομένων, των υπηρεσιών του Δήμου και των φορολογούμενων 3. Να ζητήσει από την κυβέρνηση μέσω της ΚΕΔΕ τη μονιμοποίηση των παραπάνω συμβασιούχων – παρατασιούχων, ώστε το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό να συνεχίσει να προσφέρει τις ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες του προς τους πολίτες του Δήμου Γρεβενών, με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στις Κοινωνικές Δομές και όπου αλλού. 4. Να σταματήσει τη διαδικασία πρόσληψης νέων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για να μπει τέρμα στην κατηγοριοποίηση και στην ευέλικτη απασχόληση των εργαζομένων. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που πήρε απόφαση να κάνει χιλιάδες απολύσεις στους δήμους. Απολύει αυτούς που μαζεύουν τα σκουπίδια, που καθαρίζουν τους δρόμους, που φροντίζουν το πράσινο και το δημοτικό φωτισμό. Απολύει όλους αυτούς που εργάζονται στην πιο βαριά και ανθυγιεινή εργασία, χωρίς μέσα προστασίας, με απαρχαιωμένα μηχανήματα, με τον καθημερινό κίνδυνο να μην γυρίσουν στο σπίτι τους από τις άθλιες συνθήκες εργασίας, τα συχνά εργατικά ατυχήματα, τις ασθένειες. Καταγγέλλουμε την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ που θεωρεί τους δημάρχους που απέλυσαν τους συμβασιούχους δικαιωμένους. Είναι οι ίδιοι που από τη μία παίρνουν αποφάσεις στήριξης του αγώνα μας και από την άλλη κάνουν τα πάντα στο χώρο δουλειάς για να τον τσακίσουν. Κάποιοι ξεκίνησαν τις απολύσεις, κάποιοι ανοιχτά απειλούν με ιδιωτικοποιήσεις, κάποιοι φωνάζουν την αστυνομία και τα ΜΑΤ. Χαιρετίζουμε την προφορική δήλωση του Δημάρχου Γρεβενών, σε πρόσφατη σύσκεψη στο γραφείο του, ότι θα είναι ο τελευταίος που θα βάλει την υπογραφή του σε απόλυση συμβασιούχου – παρατασιούχου καθώς και τις προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι τώρα με το επιτελείο του σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ομαλή καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων.

Αναμένουμε άμεσα τη λήψη πρωτοβουλιών για την έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης και στήριξης από τη Δημοτική Αρχή προς τους συμβασιούχους – παρατασιούχους. Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια της Κυβέρνησης και της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ που θέλουν να παραδώσουν στους ιδιώτες και τους μεγάλους επιχειρηματι-κούς ομίλους υπηρεσίες όπως είναι η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, το πράσινο κτλ, με τεράστιες και απρόβλεπτες συνέπειες για τους εργαζόμενους και τους δημότες που θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους ιδιώτες. Απαιτούμε από τη κυβέρνηση τώρα να φέρει στη βουλή νομοθετική ρύθμιση για άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Καλούμε τους συναδέλφους να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των συμβασιούχων – παρατασιούχων και να δώσουν των αγώνα μαζί τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων των δημοτικών υπηρεσιών, για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, για γενναία χρηματοδότηση των ΟΤΑ από την κεντρική εξουσία. Καλούμε όλα τα σωματεία και τους Φορείς του Νομού να στηρίξουν με κάθε τρόπο τον αγώνα των συμβασιούχων – παρατασιούχων για μόνιμη και σταθερή δουλειά για να συνεχίσουν να πηγαίνουν ένα κομμάτι ψωμί στην οικογένεια τους, για να συνεχίσουν να ζουν με ελπίδα και αξιοπρέπεια. Βασίλης Καραμήτρος Πρόεδρος Δ.Σ. loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούνιος 24th, 2017 at 18:02 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.