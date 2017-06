Ιούνιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Η ασφαλιστική αγορά υποστηρίζει τη διαδικασία εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων και στηρίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας, σημειώνει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σε ανακοίνωσή της.



Οπως αναφέρει, «η Ελληνική Πολιτεία προχώρησε πριν από μερικές ημέρες στην εφαρμογή της νομοθεσίας που υπήρχε ήδη από το 2013 για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μία θετική εξέλιξη καθώς όλοι αντιλαμβανόμαστε πως το να κυκλοφορεί κάποιος ανασφάλιστος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς εάν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα θα αφήσει ακάλυπτο το συνάνθρωπό του – θύμα του. Επιπλέον ο ανασφάλιστος οδηγός υποβάλλει και τον ίδιο του τον εαυτό σε κίνδυνο, καθώς ακόμα και λίγα λεπτά που θα κυκλοφορήσει μπορεί να επηρεάσουν όλη του ζωή. Η ασφαλιστική αγορά από την πρώτη στιγμή στήριξε την πρωτοβουλία για την επίλυση του σημαντικού αυτού προβλήματος και συνεργάστηκε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι γεγονός πως η πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας ανέδειξε κάποια προβλήματα τα οποία ήταν αναμενόμενα. Για αυτό ακριβώς το λόγο έχουν προβλεφθεί διαδικασίες για τη διόρθωσή τους τόσο στις λίστες των κυκλοφορούντων οχημάτων που κατέχουν τα Υπουργεία όσο και στις λίστες των ασφαλισμένων οχημάτων που διατηρούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Από πλευράς ασφαλιστικών εταιριών οι διαδικασίες αυτές προχωρούν κανονικά και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα στοιχεία.



Χθες η Πολιτεία αποφάσισε να δώσει παράταση έως τις 14 Ιουλίου 2017 σε όλους τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που βρέθηκαν ανασφάλιστοι είτε για να ασφαλίσουν τα οχήματά τους εφόσον είναι υπόχρεοι, είτε για να προχωρήσουν σε διορθώσεις στα στοιχεία τους εφόσον βρέθηκαν ανασφάλιστοι από παράλειψη ή λάθος, με παράλληλη αναστολή του παραβόλου έως τότε, δίνοντας έτσι μία τελευταία ευκαιρία στους ανασφάλιστους να συμμορφωθούν. Μετά από την εξέλιξη αυτή αναμένουμε από την Πολιτεία να εφαρμόσει τη νομοθεσία για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων στις 15 Ιουλίου 2017. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεσμεύονται να συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της διαδικασίας και τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών». iefimerida loading…

