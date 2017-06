Ιούνιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με δήλωσή του ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης εξαπολύει βαρύ κατηγορώ κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Πάνου Καμμένου αναφέροντας ότι εξαντλήθηκαν τα όρια της υπομονής του για τη σκευωρία εναντίον του και ότι κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τον προσδιορισμό της ευθύνης καθενός εκ των σκευωρών.



Η δήλωση έχει ως εξής: «Τα όρια της υπομονής εξαντλήθηκαν. Οι διαστάσεις της εις βάρος μου μεθοδευμένης, κατά τρόπο κυνικά ωμό, σκευωρίας, καθημερινά μεγεθύνονται από όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. »Αποκαλύπτονται οι συντελεστές και η ευτέλεια των μεθόδων τους. Η μικρότητα που τις χαρακτηρίζει και η σκοπιμότητα την οποία υπηρετούν.



»Ποτέ δεν αναζήτησα την εύνοια κυβερνητικών ή άλλων παραγόντων και για κανέναν λόγο. Δραστηριοποιούμαι διεθνώς στον τομέα της Ναυτιλίας και ουδέποτε συνδέθηκα με αναθέσεις έργων που καλύπτονται από τις δημόσιες επενδύσεις, ούτε ωφελήθηκα από την παραχώρηση οποιασδήποτε πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας. »Η εναντίον μου σκευωρία μεθοδεύτηκε συστηματικά για να αξιοποιηθεί δημόσια την κατάλληλη στιγμή προς τον σκοπό να εκβιαστώ και να παραμερίσω, για να αλωθεί ο ευαίσθητος χώρος του Τύπου και της Ενημέρωσης. »Εκ των βασικών οργανωτών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πρόθυμο όργανο ένας επίορκος λιμενικός, που καταχράται της εξουσίας του και συμπαραστάτες οι συνήθεις ύποπτοι του δημοσιογραφικού «κιτρινισμού» και όσοι άλλοι μετέρχονται τη συκοφαντία ως τρόπο ζωής. »Τους διαβεβαιώνω ότι δεν εκβιάζομαι, όπως δεν εκβιάζω. Δεν απειλούμαι, όπως δεν απειλώ κανέναν. »Διεκδικώ στο πλαίσιο των καθορισμένων κανόνων και δεν απαιτώ τίποτα. »Με την καθαρότητα αυτή προσέφυγα, ως όφειλα, υποβάλλοντας μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τον προσδιορισμό της ευθύνης καθενός εκ των σκευωρών. Αυτή είναι η δική μου απάντηση».

