Ιούνιος 24th, 2017



Σοκ προκαλεί από χθες το πρωί η είδηση της πτώσης ψεκαστικού ελικοπτέρου στον υγροβιότοπο του Σχινιά, που είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους δύο από τους τρεις επιβαίνοντες. Στο ελικόπτερο επέβαιναν ο χειριστής του (σύμφωνα με πληροφορίες, συνταξιούχος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας με δική του εταιρεία με ελικόπτερα που είχε έδρα τον Πειραιά) Δημήτρης Πρέντζας και ο φύλακας του κωπηλατοδρομίου του Σχινιά Χριστόφορος Βουλγαρέλης και ένας φοιτητής που έκανε την πρακτική του σε υπηρεσία της Περιφέρειας.

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και ο φύλακας του κωπηλατδρομίου, ο οποίος μάλιστα μετέδιδε, μέσω της κάμερας του κινητού του, live στο Facebook την πτήση τους. Το βίντεο διεκόπη τη στιγμή της πρόσκρουσης. Ο τρίτος επιβαίνων, ο φοιτητής, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με κατάγματα στα πλευρά και στην ωμοπλάτη και θλάσεις σε άλλα σημεία του σώματός του. Ο άτυχος πιλότος: Ο άτυχος φύλακας του κωπηλατοδρομίου:

