Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται την ερχόμενη Κυριακή στην Αλβανία, που μαστίζεται από την οικονομική κρίση και τη διαφθορά. Η χώρα θεωρείται η «Κολομβία της Ευρώπης» όσον αφορά στις καλλιέργειες χασίς, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.



«Η Αλβανία είναι μια μάλλον ιδιαίτερη περίπτωση στην Ευρώπη. Μετά από δεκαετίες πολιτικής απομόνωσης επιχειρήθηκε μια αλλαγή στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μια αλλαγή μέσα στο απόλυτο χάος όπου πάρα πολλοί Αλβανοί απέκτησαν παράνομα όπλα εισβάλλοντας στις αποθήκες του στρατού. Το μικρό κράτος των τριών εκατομμυρίων κατοίκων είναι η «Κολομβία της Ευρώπης». Το κέντρο καλλιέργειας χασίς με τζίρο δισεκατομμυρίων αλλά από το 2009 και μέλος του ΝΑΤΟ. Ένα κράτος με ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα ότι οι βουλευτικές εκλογές έπρεπε να αναβληθούν για μια εβδομάδα διότι η αντιπολίτευση αρνούνταν πεισματικά να συμμετάσχει. Η συμβιβαστική πρόταση του Χριστιανοδημοκράτη Ευρωβουλευτή Ντέιβιντ Μακ Άλιστερ ήταν αυτή που κατάφερε να βγάλει την κατάσταση από το αδιέξοδο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 56% των πολιτών ελπίζει να μπορέσει να εγκαταλείψει τη χώρα εξαιτίας των οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών. Το γερμανικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα είχε συμβουλευτικό ρόλο στην κατάρτιση του οικονομικού προγράμματος των Δημοκρατικών, που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, με σκοπό κυρίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Λούλζιμ Μπάσα είχε επαφές πάντως και με τις ΗΠΑ τις οποίες επισκέφθηκε πρόσφατα. Από την άλλη πλευρά ξένοι διπλωμάτες στα Τίρανα, οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον θεωρούν ότι ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος και Πρωθυπουργός Έντι Ράμα είναι σε θέση να βγάλει την Αλβανία από την κρίση. Ο Ράμα έχει δηλώσει ωστόσο πως θα εγκαταλείψει την πολιτική, εάν οι Σοσιαλιστές του χάσουν τις εκλογές. Διατυμπανίζει πως η αλλαγή στη χώρα μπορεί να επέλθει μόνον όταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάρει αυτοδυναμία και πάψει να συγκυβερνά με τα «μικρά διεφθαρμένα» κόμματα. Αγώνας για τις χασισοκαλλιέργειες Κύριο θέμα αντιπαράθεσης στον προεκλογικό αγώνα είναι η καλλιέργεια του χασίς. Είναι σαφές πως παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες για περιορισμό, η καλλιέργειά του έχει επεκταθεί. Πριν από δυο μήνες ο Πρόεδρος της χώρας Μπουγιάρ Νισάνι προειδοποίησε πως «πολλοί τόνοι σπόρων χασίς» βρίσκονται στη χώρα. Το πρόβλημα είναι πως στο βορρά και στο νότο, ο πολύ φτωχός πληθυσμός μπορεί να επιβιώσει μόνο από την παράνομη καλλιέργεια χασίς. Σε συνεννόηση με διεφθαρμένους διοικητικούς υπαλλήλους, αστυνομικούς και δικαστές γίνεται τζίρος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.



Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ράμα ότι είναι ο «διοικητής του στρατού των ναρκωτικών, ο οποίος κρατά σε ομηρία ολόκληρη την κοινωνία». Η κυβένηση διατείνεται πως μόνο τον τελευταίο χρόνο κατέστρεψε δυο εκατομμύρια φυτά ινδικής κάνναβης. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να της υπενθυμίζουν ότι όταν κυβερνούσε η ίδια από το 2005 μέχρι το 2013 αντλούσε τη δύναμή της πρωτίστως από τις περιοχές όπου καλλιεργούνταν το χασίς. Το διεθνές ενδιαφέρον συγκέντρωσε μια επιχείρηση 800 αστυνομικών, τον Ιούνιο του 2014, που μπήκαν στο χωριό Λαζαράτι. Οι κάτοικοι προέβαλαν μεγάλη αντίσταση στην καταστροφή των χασισοκαλλιεργειών χρησιμοποιώντας αυτόματα όπλα. Τότε καταστράφηκαν δεκάδες χιλιάδες δενδρύλλια.» DW loading…

