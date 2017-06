Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Τώρα το καλοκαίρι μη στερηθείτε τις φακές. Δεν τρώγονται πια εύκολα σε σούπα, κάντε τις σαλάτα, σε πολλές παραλλαγές.



Σας προτείνω μια χορταστική σαλάτα φακές με κολοκυθάκι και καρότο, πλήρες πιάτο. Vegan, αποκλειστικά. Χορταίνει τρομερά, και αδυνατίζει. Υλικά 1 μέτριο κολοκυθάκι

1 φλυτζάνι κατεψυγμένο καλαμπόκι

1 φλυτζάνι φακές βρασμένες

2 μικρά καρότα

1/2 φλυτζάνι ντοματίνια κομμένα στα δύο

Φρέσκο κρεμμυδάκι

1 κουταλιά ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση Βράστε τις φακές σε χύτρα ταχύτητας, για 1/2 ώρα -Βράστε αρκετές, τρώγονται για μέρες, σε άλλες σαλάτες

Βάλτε το ελαιόλαδο σε τηγάνι και τηγανίστε ελαφρά τα κολοκυθάκια, σε ροδέλες

Ρίξτε στο τηγάνι και το κατεψυγμένο καλαμπόκι, αλάτι, πιπέρι, ροδίστε τα για 5 λεπτά

Σε μεγάλο μπολ ρίξτε τις φακές, το κολοκυθάκι, το καλαμπόκι, τριμμένα τα καρότα και κομμένα στα δύο τα ντοματίνια -Προσθέστε το φρέσκο κρεμμυδάκι, αλάτι και πιπέρι

Ετοιμάστε και ένα ντρέσινγκ: 2 κουταλιές ελαιόλαδο

1/2 κουταλιά σούπας μουστάρδα Dijon

2 κουταλιές μέλι

Χυμό 1/2 λεμονιού

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

Αλάτι και πιπέρι

Οπως ξέρετε υπάρχουν πολλά είδη φακές: πράσινες, καφετιές, κοραλί, μαύρες. Σας προτείνω να δοκιμάσετε τις μαύρες φακές. Ονομάζονται beluga, όπως το ομώνυμο χαβιάρι, είναι γεμάτες αντιοξειδωτικά, πλούσιες σε πρωτείνες και έχουν μια γεύση φουντουκιού, κλάσεις ανώτερες από τις υπόλοιπες φακές. Τις αγοράζετε σε όλα τα καταστήματα με βιολογικά προϊόντα, ίσως και σε σούπερ μάρκετ.

