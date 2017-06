Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Όλοι ξέρουμε πως το καλοκαίρι ενδείκνυται για στιγμές χαλάρωσης και χαράς με τα σκυλάκια μας.



Από βόλτες και βουτιές στην θάλασσα, μέχρι τις μεγάλες βόλτες και τα πικ νικ σε πάρκα, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούμε να απολαύσουμε με τους τετράποδους φίλους μας,αλλά και πολλοί κίνδυνοι που πρέπει να προσέχουμε. Η Ελληνική εταιρία Premium σκυλοτροφών, Mojestik, μας πληροφορεί σχετικά με το τι θα πρέπει να προσέχουμε : Διατηρείτε και ανανεώνετε πάντα τα μπολ του σκύλου σας με φρέσκο νερό, καθώς ο κίνδυνος αφυδάτωσης και υπερθέρμανσης είναι μεγάλος. Ποτέ μην αφήνετε τα σκυλάκια σας να σας περιμένουν στο αμάξι καθώς η θερμοκρασία μέσα στο όχημα πολλαπλασιάζεται και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος θερμοπληξίας. Τα σκυλάκια με κοντό, λευκό ή ροζ δέρμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην έκθεση στον ήλιο και καλό θα ήταν να απλώνετε αντηλιακό στην μύτη και τα αυτιά τους μισή ώρα πριν βγείτε έξω.



Τα πεζοδρόμια τώρα το καλοκαίρι διατηρούν την θερμότητα ακόμα και τις απογευματινές ώρες, οπότε για να αποφύγετε τις καμένες και σκασμένες πατούσες καλό θα ήταν να απλώνετε πάνω τους ένα ενυδατικό ή αναπλαστικό προϊόν ειδικό για ζώα. Η τροφή του τετράποδου φίλου σας είναι ευαίσθητη στον ήλιο και την ζέστη και μπορεί να υπάρξει αλλοίωση στην γεύση της καθώς η υγρασία της τροφής μπορεί να εξατμιστεί. Γι αυτό η εταιρία Mojestik σας παρέχει την τροφή του σκύλου σας χωρισμένη σε μικρότερες εσωτερικές συσκευασίες για εύκολη μεταφορά και για να διατηρείται πάντα φρέσκια και γευστική! Καλό Καλοκαίρι! iefimerida loading…

