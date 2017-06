Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Τα βερύκοκα είναι στην εποχή τους, αρωματικά και ζουμερά. Χαρείτε τα σε μια μοναδική τάρτα, την οποία μπορείτε να σερβίρετε με μια μπάλα παγωτό. Υλικά 120 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα

120 γραμμάρια βούτυρο

120 γραμμάρια ζάχαρη

2 αυγά

1 κιλό βερύκοκα ώριμα

Ζύμη για τάρτες, χωριάτικη



Εκτέλεση Απλώστε την χωριάτικη ζύμη σε ταψάκι

Δουλέψτε το βούτυρο με τη ζάχαρη, καλά

Προσθέστε τα αυγά, δουλέψτε -Ρίξτε και την αμυγδαλόψυχα

Απλώστε αυτή την παχιά κρέμα πάνω στη ζύμη

Πλύντε τα βερύκοκα, πετάξτε τα κουκούτσια, κόψτε τα στα 2 ή στα 3

Τοποθετήστε τα πάνω στην κρέμα

Απλώστε λίγη ζάχαρη παντού, από πάνω

Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς, για 40 λεπτά



Μπορείτε να κάνετε και μια δική σας ζύμη, εντελώς ρουστίκ. Φτιάξτε την κρέμα αμυγδάλου, τοποθετήστε την στη βάση και ρίξτε από πάνω βερύκοκα και κεράσια μαζί, κομμένα στα δύο. Είναι μοναδική τάρτα. iefimerida loading…

