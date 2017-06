Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Πολλή δουλειά και καθόλου ξεκούραση φαίνεται πως έχουν τα πόστα των ειδικών συνεργατών στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού εγκρίθηκε για υπερωρίες και νυχτερινά σε ειδικούς συνεργάτες και μετακλητούς υπαλλήλους το ποσό των 55.000 ευρώ.



Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», πρωταθλήτρια στις υπερωρίες είναι η γραμματεία του πρωθυπουργού με 22.000 ευρώ, στην οποία υπάγεται και ο Νίκος Καρανίκας. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το δημοσίευμα, βάσει των εγκρίσεων που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια τα προηγούμενα 24ωρα: Στη Γενική Γραμματεία δίνονται 11.000 ευρώ σε υπερωρίες και 10.000 ευρώ για εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2016 είχε δημιουργηθεί σάλος όταν τότε είχε αποκαλυφθεί ότι τότε είχαν δοθεί 10.300 ευρώ για υπερωρίες με το Μαξίμου να απαντά ότι η δαπάνη αφορά τρεις και όχι έναν μήνα όπως συνέβη τώρα

Στο πολιτικό γραφείο του Δημήτρη Τζανακόπουλου τον Ιούνιο εγκρίθηκε δαπάνη 2.900 ευρώ για υπερωρίες και 3.200 ευρώ για εργασίες σε εξαιρέσιμες ώρες και νυχτερινά (σύνολο 6.100 ευρώ)

Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη για τον Ιούνιο εγκρίθηκαν δαπάνες 7.000 ευρώ (3.800 για υπερωρίες και 3.200 για εξαιρέσιμα και νυχτερινά)

Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη τον Ιούνιο το προσωπικό θα λάβει επιπλέον 8.300 ευρώ (3.700 ευρώ για υπερωρίες και 4.600 ευρώ για εξαιρέσιμα και νυχτερινά)

Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρη Λιάκου τον Ιούνιο αλλά και τον Μάιο εγκρίθηκαν 3.300 ευρώ για νυχτεριά και εργασία τα Σαββατοκύριακα

Στο πολιτικό γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη εγκρίθηκαν το τελευταίο δίμηνο 8.800 ευρώ ανά μήνα (4.600 ευρώ για υπερωρίες και 4.200 ευρώ για εξαιρέσιμα και νυχτερινά). iefimerida loading…

