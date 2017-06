Ιούνιος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο Κρίκελλο της Ευρυτανίας βρίσκονται οι ποδηλάτες που μετέχουν στον απόλυτο ποδηλατικό αγώνα, τοBike Odyssey, που ξεκίνησε από τη Σμίξη Γρεβενών και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου, στη Ναύπακτο.

Η ζέστη κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των 16 ομάδων που συμμετέχουν στον 8ήμερο Cross Country ποδηλατικό αγώνα, όμως όλοι οι ποδηλάτες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στις απαιτητικές διαδρομές της Πίνδου, δικαιολογώντας τη φήμη που έχει το Bike Odyssey ότι είναι ένας από τους δυσκολότερους στον κόσμο! Την Τετάρτη διεξήχθη το 4ο στάδιο του αγώνα Νεοχώρι-Κρίκελλο που παραδοσιακά αποτελεί και το πιο δύσκολο στάδιο του Bike Odyssey. Το πρώτο κομμάτι της διαδρομής ήταν αρκετά εντυπωσιακό αφού οι αθλητές κινήθηκαν παραλίμνια, πέρασαν από το φράγμα της λίμνης Πλαστήρα, από πέτρινο τούνελ και διέσχισαν δύο φορές τον Ταυρωπό ποταμό. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα «Ekstratis» με τους Παπασάββα Μιχάλη/ Ορφανουδάκη Κώστα η οποία επικράτησε και σήμερα στο 5ο στάδιο με διαδρομή περιμετρικά στο Κρίκελλο, με αποτέλεσμα να έχει νικήσει σε όλα μέχρι τώρα τα στάδια του αγώνα. Τη δεύτερη θέση στο 5ο στάδιο πήρε η ομάδα Katusha Zarata NBike Team των Romanov Andrey / Kostadinov Nikolay και τρίτη η ομάδα Heroes & Zeros με τους Τσουλουχά Γιώργο/ Dudek Bo.

Στο Νεοχώρι ολοκληρώθηκε ο τριήμερος αγώνας 3-Days North Odyssey με σκληρή μονομαχία των δύο πρώτων ομάδων για την επικράτηση. Τελικά νίκησε η ομάδα «Ν.Π.Ο. Χαλκίδας» των Δαφνή-Ματσούκα, με τη δεύτερη θέση να καταλαμβάνει η ομάδα «Χονδρός-Λιγνός» των Λάμπρου-Μαυρίδη και την τρίτη η ομάδα «Τσαγκαρλίθρες» με τους Γρηγοριάδη/Κατσώνη. Το πρωϊ της Παρασκευής μαζί με τη συνέχιση του 8ήμερου αγώνα, αρχίζει ο δεύτερος τριήμερος αγώνας 3-Days South Odyssey. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα στο https://bikeodyssey.gr/el/ plirofories/live-results-el. html Δείτε τα highlights των πέντε πρώτων σταδίων στο www .facebook.com/BikeOdyssey. gr/videos Για πληροφορίες και φωτογραφίες από την εξέλιξη του αγώνα στο www.facebook.com/BikeOdyssey. gr Χορηγοί του Bike Odyssey είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Αύρα, το αθλητικό ποτό Powerade, τα αυτοκίνητα Mahindra, τα προϊόντα Gran Cereale, η εταιρεία ζυμαρικών Barilla, η Quality Printing Solutions, η εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδων JustHost.gr και ηTentagon. Xoρηγοί επικοινωνίας είναι οι Npress.gr, Prasi@online.gr, τηλεόραση TRT, Ράδιο Καρπενήσι 97,5, Greveniotis.gr, Evrytanika.gr, Navpaktianews.gr, Protothema.gr, Karditsaportal.gr, Star-fm.gr , aetos-grevena.blogspot.gr.

