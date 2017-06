Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Σε εξευτελιστικές τιμές, πολλές φορές κάτω από την αντικειμενική τους αξία, πωλούν -οι ελάχιστοι που βρίσκουν αγοραστή- πολλοί ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους, στα χρόνια της κρίσης. Αυτό προκύπτει από τα συμβόλαια που έχουν πέσει στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την εξομοίωση αντικειμενικών – εμπορικών τιμών.



Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά, καθώς αποτυπώνουν την κατάρρευση της κτηματαγοράς, ακόμα κι αν κάποιος κακόπιστος υποστηρίξει ότι πέρα από το αναγραφόμενο τίμημα στα συμβόλαια, μέρος των αγοραπωλησιών γίνεται και με «μαύρο» χρήμα. Ιδού κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις: Διαμέρισμα 109,83 τ.μ. , 4ου ορόφου, με αποθήκη 11 τ.μ., στο δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Αθηναίων, με έτος κατασκευής 2006, πωλήθηκε το Μάιο, με τιμή 85.000 ευρώ, δηλαδή έναντι περίπου 773 ευρώ/τ.μ. όταν η Τιμή Ζώνης στη συγκεκριμένη περιοχή είναι 1.250 ευρώ/τ.μ.

Διαμέρισμα 140 τ.μ. στο Περιστέρι κατασκευής του 1967, πωλήθηκε με 321 ευρώ/τ.μ. όταν η Τιμή Ζώνης είναι 1.050 ευρώ/τ.μ.

Διαμέρισμα 81 τ.μ. κατασκευής του 1980 στη Βουλιαγμένη, πωλήθηκε το Μάρτιο προς 988 ευρώ/τ.μ., όταν η Τιμή Ζώνης παραμένει στις 3.500 ευρώ/τ.μ.

Διαμέρισμα 100 τ.μ. του 1970 στη Θεσσαλονίκη, 3ου ορόφου, πωλήθηκε προς 15.000 ευρώ, δηλαδή προς 150 ευρώ/τ.μ. όταν η Τιμή Ζώνης παραμένει στα 1.250 ευρώ/τ.μ.

Διαμέρισμα 116 τ.μ του 1989 στου Ζωγράφου, πωλήθηκε προς 35.000 ευρώ, ενώ η αξία του ανέρχεται στις 145.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 59 τ.μ. στο Μαρούσι, πωλήθηκε 25.000 ευρώ, δηλαδή προς 423 ευρώ το τ.μ., ενώ η αντικειμενική του αξία είναι στα 97.500 ευρώ.

Διαμέρισμα 134 τ.μ. στη Γλυφάδα πωλήθηκε αντί 104.000 ευρώ, δηλαδή προς 776 ευρώ το τ.μ., ενώ η αντικειμενική του αξία είναι 222.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 55 τ.μ. στο Γαλάτσι πωλήθηκε αντί 6.000 ευρώ, δηλαδή προς 106 ευρώ το τ.μ., ενώ η τιμή ζώνης είναι στα 1.200 ευρώ.

Διαμέρισμα 66 τ.μ. στο Αιγάλεω, κατασκευής 1969, πωληκε αντί 9.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 90 τ.μ. στο Μοσχάτο, κατασκευής του 1967, πωήθηκε αντί 15.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 40 τ.μ. στο Γαλάτσι, κατασκευής 1950, πωλήθηκε αντί 2.500 ευρώ.

Διαμέρισμα 70 τ.μ. στο Περιστέρι, κατασκευής 1982, πωλήθηκε αντί 21.875 ευρώ. iefimerida loading…

