Ιούνιος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ιδιαίτερη έκπληξη μας προκαλεί το ερώτημα του κ. Δακή περί αξιοπιστίας του Περιφερειάρχη για τους χειρισμούς του, ως προς το θέμα των διοδίων της Εγνατίας Οδού. Σε ένα φλέγον ζήτημα που οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες του Θ. Καρυπίδη βρήκαν ανταπόκριση από όλους τους Περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας, από τους Δημάρχους των περιοχών που διέρχεται η Εγνατία αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Σπίρτζη.

Έτσι, μετά τις τελευταίες θετικές εξελίξεις για το θέμα, θα θέλαμε να θέσουμε στον κ. Δακή δύο ερωτήματα: 1) Συμφωνεί ή διαφωνεί με την ομόφωνη πρόταση των Περιφερειαρχών και Δημάρχων της Β. Ελλάδας για τα διόδια, και 2) Σε ποιο σημείο η πρόταση των Περιφερειαρχών έρχεται σε ουσιαστική αντίθεση με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας; Η ομόφωνη πρόταση των Περιφερειαρχών και Δημάρχων, έγινε πλήρης αποδεκτή από τον Υπουργό κ. Σπίρτζη, ο οποίος δήλωσε σχετικά «οι απόψεις μας συμπίπτουν και για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί το αναλογικό σύστημα διοδίων, αλλά και για την ειδική μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για τους μόνιμους κατοίκους και τις ειδικές κοινωνικές ομάδες. Η Εγνατία Οδός πρέπει να παίξει ένα σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο, προκειμένου να πάμε σε μια άλλη λογική από αυτή που είχε επικρατήσει από τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας». Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό την ομόφωνη πρόταση των Περιφερειαρχών: 1.Να εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα χρέωσης των διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, με μέγιστο αντίτιμο 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο και στο μέλλον. 2.Να μη λειτουργήσει, ούτε να κατασκευαστεί νέος σταθμός διοδίων, μετωπικός ή πλευρικός, μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης. 3.Για τις εντός Περιφερειακών Ενοτήτων εσωτερικές μετακινήσεις να μην υπάρχει χρέωση. 4.Σε Περιφερειακές Ενότητες όπου λειτουργούν ήδη περισσότερα του ενός διόδια, οι τιμές να διαμορφωθούν στη βάση της αναλογικότητας, με αντίτιμο 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο. 5.Να θεσπιστεί ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους συχνούς χρήστες της Εγνατίας Οδού. 6. Να μη λειτουργήσουν διόδια σε δρόμους που δεν έχουν χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρόμου. Να ρωτήσουμε επίσης, και κάτι ακόμη τον κ. Δακή. Συμφωνεί με την ΚΥΑ που υπέγραψαν ο πρώην υπ. Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης και Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, (ΦΕΚ τεύχος δεύτερο, Αρ. Φύλλου 3086, 17 Νοεμβρίου 2014) της προηγούμενης συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ–ΝΔ, που προέβλεπε την κατασκευή και λειτουργία 18 νέων σταθμών διοδίων στην Εγνατία, 14 στον οριζόντιο άξονα και 4 σε βασικούς καθέτους, εκ των οποίων οι 4 θα λειτουργούσαν στη Δυτική Μακεδονία;

Η ξεκάθαρη τοποθέτηση του κ. Υπουργού στους Περιφερειάρχες είναι ότι ταυτίζεται πλήρως με την πρότασή τους και πως δεν πρόκειται να λειτουργήσει κανένας επιπλέον σταθμός διοδίων μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος. Άρα δεν υπάρχει καμμία επιβολή νέων διοδίων και καμμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στους Δυτικομακεδόνες. Ότι δεσμεύτηκε η Περιφερειακή Αρχή γίνεται πράξη. Και τα καλύτερα έρχονται…. Είναι καιρός ο κ. Δακής και η παράταξή του να αποδεχθούν την πραγματικότητα.

