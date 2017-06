Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ακόμη πιο προκλητική εμφανίζεται η Τουρκία για το θέμα της Αγιάς Σοφιάς μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ.

Την ώρα που η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστελνε το μήνυμα στην Τουρκία «διατηρήστε την Αγιά Σοφιά με τέτοιο τρόπο που θα σέβεται την παράδοσή της και την πολύπλοκη ιστορία της», το τουρκικό ΥΠΕΞ με μια προκλητική ανακοίνωση ζητά και τα ρέστα από την Αθήνα με αφορμή την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για όσα έγιναν το βράδυ της Τρίτης, με την προσευχή και την ανάγνωση του Κορανίου.

Μεταξύ άλλων, κατηγορεί την Αθήνα ότι δεν σέβεται τις θρησκευτικές ελευθερίες και μάλιστα φθάνει στο σημείο να εγκαλέσει την ελληνική κυβέρνηση επειδή δεν έδωσε συγχαρητήρια στον τουρκικό λαό για το Ραμαζάνι και τη Νύχτα του Καντίρ.



Ακόμη, κατηγορεί τη χώρα μας ότι «καταπιέζει την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, ότι υποβάλει μηνύσεις κατά των εκλεγμένων Μουφτήδων και ότι απέρριψε το αίτημα για προσευχή στο ιστορικό τζαμί της Θεσσαλονίκης».

Επιπλέον η Αγκυρα εγείρει ακόμα και το θέμα της ανέγερσης τζαμιού στην Αθήνα και αμφισβητεί αν η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον όρο διαθρησκειακός διάλογος.

Και η άκρως προκλητική ανακοίνωση κλείνει με την… παρότρυνση προς την Ελλάδα «να γίνει μια μοντέρνα και δημοκρατική χώρα και να σέβεται όλες τις θρησκείες».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ έχει ως εξής:

«Καταδικάζουμε τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την ανάγνωση από το Κοράνι και το κάλεσμα για προσευχή στην Αγία Σοφία.

Αντί να συγχαρεί τον Τουρκικό λαό για τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου και τη «Νύχτα του Καντίρ» το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας προτίμησε να διαστρεβλώσει την ανάγνωση του Κορανίου και το κάλεσμα για προσευχή στην Αγία Σοφία.

Είναι γνωστές οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα της θρησκευτικής ελευθερίας, που συγκαταλέγεται στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Για να αναφέρουμε μερικά μόνον παραδείγματα: οι Ελληνικές αρχές ασκούν εντεινόμενη πίεση στην Τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, υποβάλλουν μηνύσεις κατά των εκλεγμένων μουφτήδων για την ενάσκηση των κανονικών καθηκόντων τους και απέρριψαν γι’ άλλη μια φορά φέτος το αίτημα των μουσουλμάνων να προσευχή ενόψει του Ραμαζανίου σ’ ένα απ’ τα ιστορικά τεμένη της Θεσσαλονίκης, όπου δεν υπάρχει ανοικτό τέμενος για λατρεία.

Ως εκ τούτου διερωτάται κανείς τι αντιλαμβάνεται με τον όρο διαθρησκευτικός διάλογος που αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελλάδα, που δεν έχει ακόμη τέμενος ανοικτό για λατρεία στην πρωτεύουσά της.

Καλούμε την Ελλάδα να γίνει ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος και να σεβαστεί όλες τις θρησκείες».

Η ανακοίνωση στα Αγγλικά:

«We condemn the statement of the Ministry of Foreign Affairs of Greece about the recital of the Quran and the call for prayer in Hagia Sophia.

The Ministry of Foreign Affairs of Greece, instead of extending its congratulations to the Turkish people on the holy month of Ramadan and the “Night of Power”, opted for distorting the recital of Quran and call for prayer in Hagia Sophia.



The record of Greece in the field of freedom of religion, which is among the fundamental human rights, is well-known.

Just to cite a few examples: The Greek authorities subject the Turkish Muslim minority in Greece to increasing pressure, file law-suites against the elected Muftis for regular duties conducted by them and turned down this year once again the Muslims’ request for praying during the upcoming Ramadan Feast in one of the historical mosques in Thessaloniki where there is no open mosque for worshipping.

Therefore, one can question what Greece, which still does not have a mosque open for worshipping in its capital either, understands from the interfaith dialogue that it has referred to in the statement.

We invite Greece to be a modern and democratic country and respect all religions».

iefimerida