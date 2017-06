Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Το αφήγημα της κυβέρνησης για ανάπτυξη και έξοδο από την επιτροπεία που προσπαθεί να περάσει μετά τη συμφωνία του Eurogroup, δεν έχει πείσει τους Έλληνες ψηφοφόρους, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που διεξήγαγε η PRORATA για την «Εφημερίδα των Συντακτών».



Η έρευνα διεξήχθη στις 19 και 20 Ίουνίου, δηλαδή το διήμερο που ακολούθησε το Eurogroup της Πέμπτης, και από αυτή προκύπτει ότι οι πολίτες δεν στάθηκαν στην επιτυχία του κλεισίματος της αξιολόγησης, αλλά στα μέτρα που ψήφισε η Βουλή για αύξηση του αφορολόγητου και περικοπή των συντάξεων. Όσον αφορά στη συμφωνία του Eurogroup για την αξιολόγηση και το χρέος, το 47% την κρίνει «κακή», ενώ ειδικότερα οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 55% την κρίνουν «μάλλον κακή» και «κακή». Παράλληλα, το 35% των ερωτηθέντων δηλώνουν απογοητευμένοι από την συμφωνία, το 12% θυμωμένοι, και το 16% αγχωμένοι. Ανοίγει η ψαλίδα για τη ΝΔ Παράλληλα, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής της PRORATA, η διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ φτάνει τις 16 μονάδες με την αξιωματική αντιπολίτευση να κερδίζει 6 μονάδες από τον Μάιο και να φτάνει στο 36%. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στάσιμος στο 20%.



Και τα υπόλοιπα κόμματα αυξάνουν τα ποσοστά τους σε σχέση με τον Μάιο. Συγκεκριμένα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη πάει στο 14% από το 11%, το ΚΚΕ στο 13% από το 9%, και το Ποτάμι φτάνει στο 9% κερδίζοντας 2 μονάδες. Άνοδος και για τη Λαϊκή Ενότητα που από το 2% φτάνει στο 4%. Στάσιμη παραμένει στο 9% η Χρυσή Αυγή, ενώ η Ένωση Κεντρώων βρίσκεται στο 8%, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο. Τέλος, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταγράφουν πτώση στο 2% από το 5%. iefimerida loading…

