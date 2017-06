Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Μία νέα έρευνα υποστηρίζει πως ο μήνας γέννησης μας μπορεί να καθορίσει και τις ασθένειες στις οποίες είμαστε και πιο επιρρεπείς κατά την διάρκεια της ζωής μας. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και οι διάφοροι ιοί που είναι πιο συχνοί τον χειμώνα, μπορεί να επηρεάσουν την εμβρυϊκή ανάπτυξη αναφέρουν οι ειδικοί.



Οι Ισπανοί επιστήμονες, μετά από έρευνα που έκαναν σε 30.000 άτομα, κατέγραψαν συνολικά 27 ασθένειες και τους 12 μήνες του χρόνου, με καθένα να έχει και διαφορετικές. Αναλυτικά: Άνδρες που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο είναι πιο επιρρεπής σε:

Δυσκοιλιότητα

Πόνοι στην πλάτη

Στομαχικό έλκος Γυναίκες που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο είναι πιο επιρρεπής σε:

Πονοκέφαλοι

Έμφραγμα

Εμμηνόπαυση Φεβρουάριος Άνδρες:

Θυροειδής

Καρδιακές Παθήσεις

Οστεοαρθρίτιδα Γυναίκες:

Θυροειδής

Οστεοαρθρίτιδα

Θρόμβωση



Μάρτιος Άνδρες

Καταρράκτη

Καρδιακές Παθήσεις

Άσθμα Γυναίκες

Αρθριτικά

Ρευματισμός

Δυσκοιλιότητα Απρίλιος Άνδρες

Άσθμα

Οστεοπόρωση

Θυροειδής Γυναίκες

Οστεοπόρωση

Βρογχίτιδα Μάιος Άνδρες

Κατάθλιψη

Άσθμα

Διαβήτης Γυναίκες

Αλλεργίες

Οστεοπόρωση

Δυσκοιλιότητα Ιούνιος Άνδρες

Καρδιακά

Καταρράκτης

Χρόνια Βρογχίτιδα Γυναίκες

Ακράτεια

Αρθριτικά

Ρευματισμός Ιούλιος Άνδρες

Αρθριτικά

Άσθμα Γυναίκες

Πόνοι στον αυχένα

Άσθμα Αύγουστος Άνδρες

Άσθμα

Οστεοπόρωση

Αρθριτικά Γυναίκες

Θρόμβωση

Αρθριτικά

Ρευματισμοί Σεπτέμβριος Άνδρες

Άσθμα

Οστεοπόρωση

Θυροειδής Γυναίκες

Οστεοπόρωση

Θυροειδής Οκτώβριος Άνδρες

Θυροειδής

Οστεοπόρωση

Πονοκέφαλοι Γυναίκες

Χοληστερίνη

Οστεοπόρωση

Αναιμία Νοέμβριος Άνδρες

Δερματολογικές παθήσεις

Καρδιακά

Θυροειδής Γυναίκες

Φλεβικές παθήσεις

Δυσκοιλιότητα

Καρδιακά



Δεκέμβριος Άνδρες

Καταρράκτης

Κατάθλιψη

Καρδιακά Γυναίκες

Βρογχίτιδα

Άσθμα

