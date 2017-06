Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ενα κύμα πρωτοφανούς καύσωνα πλήττει την Ευρώπη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «χτυπήσει» και τη χώρα μας. Τα air condition αναμένεται να πάρουν «φωτιά», όμως τι γίνεται αν θες να κοιμηθείς χωρίς να ταλαιπωρηθείς, αλλά όχι με κλιματισμό γιατί σε ενοχλεί; Ο ειδικός σε θέματα ύπνου Dr Neil Stanley δίνει λύσεις…



Κρατήστε τα παράθυρα, τις κουρτίνες και τα παντζούρια κλειστά όλη μέρα

«Τα δωμάτια υπερθερμαίνονται όταν ο ήλιος μπαίνει μέσα από τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, τα οποία λειτουργούν σαν τεράστιοι μεγεθυντικοί φακοί. Αν το σπίτι πληροί όλες τις προδιαγραφές, θα παραμείνει δροσερό εσωτερικά.

Κρατώντας τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες κλειστές, θα σταματήσετε την εισροή της θερμότητας στο εσωτερικό του σπιτιού και η παρεμπόδιση του ηλιακού φωτός θα σταματήσει την υπερθέρμανση του δωματίου. Θεωρητικά, θα μπορούσατε μόλις πέσετε για ύπνο να ανοίξετε τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, ωστόσο αυτό εξαρτάται και από την περιοχή όπου ζείτε και από το εάν θέλετε να κοιμηθείτε με θύρες ανοιχτές». Βάλτε παγοκύστες μπροστά από τους ανεμιστήρες

«Για να κοιμηθεί ένας άνθρωπος καλά, πρέπει να ρίξει τη θερμοκρασία του σώματός του κατά έναν με δύο βαθμούς. Βάζοντας παγοκύστες μπροστά από τους ανεμιστήρες που θα είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να κοιτούν προς το κρεβάτι σας, θα σας βοηθήσει να ρίξετε τη θερμοκρασία του σώματός σας». Κοιμηθείτε φορώντας βαμβακερές πιζάμες

«Είναι απλά μύθος ότι όταν κοιμάστε γυμνοί κοιμάστε και πιο δροσερά. Οι βαμβακερές πιζάμες απορροφούν τον ιδρώτα και βοηθούν, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, να μη ζεσταίνεστε υπερβολικά. Επιπλέον, φορώντας βαμβακερές πιζάμες δεν θα νιώσετε αυτό το απαίσιο συναίσθημα ότι »κολλάτε». Παράλληλα, μειώνετε το ρίσκο να ξυπνήσετε το πρωί κρυωμένοι, μιας και ούτως ή άλλως η θερμοκρασία, τόσο στην ατμόσφαιρα, όσο και του σώματος, πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας». Βάλτε τα σεντόνια στο ψυγείο

«Ναι, καλά ακούσατε. Μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά είναι αποτελεσματικό. Αποφύγετε την κατάψυξη, γιατί απλά δεν θα μπορείτε ούτε καν να ξεδιπλώσετε τα σεντόνια και προσέξτε στο ψυγείο να μην υπάρχουν υγρά και βραχούν τα σκεπάσματά σας. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται »αιγυπτιακή μέθοδος», καθώς λέγεται ότι οι Αιγύπτιοι πάγωναν τις κουβέρτες τους για να μπορούν να κοιμηθούν ευχάριστα τις νύχτες τις ημέρες που η θερμοκρασία χτυπούσε κόκκινο. Οι Αιγύπτιοι στην πραγματικότητα δεν έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο, ωστόσο αυτός ο μύθος στη ρίζα του είναι ιδιοφυής».



Πάρτε αγκαλιά μια τσάντα με… κατεψυγμένα μπιζέλια

«Υπάρχει πάντα η λύση της σακούλας στην οποία θα βάλετε μέσα παγωμένα μπιζέλια ή ρύζι. Μπορείτε ακόμη να βάλετε τα παγωμένα μπιζέλια μέσα σε ένα πλαστικό μπουκάλι. Είναι μια λύση καλύτερη από το να παγώσετε ένα μπουκάλι με νερό, γιατί τα μπιζέλια διατηρούνται παγωμένα για περισσότερο διάστημα και επιπλέον δεν λιώνουν όπως το νερό, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο». Κοιμηθείτε μόνοι και στον κάτω όροφο

«Ενας άλλος άνθρωπος στο ίδιο κρεβάτι ή ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο, τις ημέρες του καύσωνα, λειτουργεί σαν ένα μπουκάλι ζεστό νερό. Αναδίδει θερμότητα. Σκεφτείτε πόσο ζεστοί είστε και διπλασιάστε το! Αν υπάρχει δεύτερο δωμάτιο στο σπίτι, προτιμήστε να κοιμάστε σε διαφορετικά δωμάτια. Αν μάλιστα το σπίτι είναι διώροφο, προτιμήστε να κοιμηθείτε στον πιο χαμηλό όροφο, καθώς πάντα η ζέστη… ανεβαίνει». Βάλτε τις κάλτσες σας στο ψυγείο

«Το να παγώσουμε τα άκρα μας μάς βοηθά να μειώσουμε τη συνολική θερμοκρασία του σώματός μας και αυτό γενικότερα βοηθά να ηρεμήσουμε. Αρχικά, αυτό μπορεί να είναι μια πολύ περίεργη εμπειρία, αλλά στην πορεία θα διαπιστώσετε ότι βοηθά πολύ. Αντίστοιχα βοηθά το να βάλουμε στο ψυγείο τα εσώρουχά μας!». iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούνιος 23rd, 2017 at 15:55 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.