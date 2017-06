Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Διευκρινίσεις για τα οικογενειακά επιδόματα δίνει η διοίκηση του ΟΓΑ, με αφορμή δημοσιεύματα.



Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΟΓΑ υποστηρίζει ότι οι διαστάσεις που δόθηκαν είναι υπερβολικές και πως τα οικογενειακά επιδόματα δεν θεωρούνται ακατάσχετα σημειώνοντας ότι ο σχετικός νόμος ισχύει ως έχει, εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Συμπληρώνει επιπλέον ότι εφόσον ο λογαριασμός φυσικών προσώπων έχουν δηλωθεί στην εφορία, το ακατάσχετο όριο είναι 1.250 ευερώ μηνιαίως, δυνατότητα που περιλαμβάνει και τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων. Η ανακοίνωση του ΟΓΑ «Οι διατάξεις των νόμων 4093/2012 και 4141/2013, σύμφωνα με τις οποίες τα οικογενειακά επιδόματα δεν θεωρούνται ακατάσχετα, ισχύουν, ως έχουν, εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.



Επίσης, είναι γνωστό ότι με το νόμο 4336/2015 θεσπίστηκε ακατάσχετο όριο στα 1.250 ευρώ/μηνιαίως για καταθέσεις σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων, αρκεί ο λογαριασμός να έχει δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση. Η δυνατότητα αυτή καταλαμβάνει και τους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων. Για τη συντριπτική, μάλιστα, πλειονότητα, αν όχι για το σύνολο, των εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων, η συγκεκριμένη ρύθμιση καθιστά ακατάσχετο το ποσό του επιδόματος που εισπράττουν. Συνεπώς, θεωρούμε ότι δίνονται διαστάσεις στο εν λόγω θέμα, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

