Ιούνιος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα καινούρια βιβλία της καλοκαιρινής εκστρατείας είχαν την τιμητική τους στην τρίτη δράση του προγράμματος. Στήθηκαν από νωρίς το πρωί, στον εξωτερικό χώρο του παιδικού τμήματος, έτοιμα να περιμένουν τους μικρούς μας φίλους και να τους οδηγήσουν σε μονοπάτια γνωριμίας.



Το ευφάνταστο παιχνίδι ήταν μία από τις προτεινόμενες δράσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που σχεδιάστηκε από την κ. Ειρήνη Βοκοτοπούλου. Με την καθοδήγηση των εμψυχωτριών της Βιβλιοθήκης Λίτσας Ταρλατζή και Ευαγγελίας Προύφα, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και κατανόησαν τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά ξεφύλλισαν ,διάβασαν τις περιλήψεις και είδαν την εικονογράφηση των 100 περίπου νέων τίτλων των παιδικών βιβλίων που προμηθεύτηκε η βιβλιοθήκη μας.



Έπαιξαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους, , εντοπίζοντας με ταχύτητα ήρωες φράσεις εικόνες και σημεία κι έφτιαξαν διαδρομές από βιβλίο σε βιβλίο.



Απόλαυσαν με μεγάλη χαρά τη δράση κι έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και μεγάλη ανυπομονησία για το δανεισμό των νέων τίτλων.

