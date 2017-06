Ιούνιος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας της 19ης Ιουνίου 2017 συζητήθηκε η επερώτηση του συνδυασμού του Γιώργου Δακή για τα νέα διόδια της Εγνατίας. Ο Γιώργος Δακής κατέθεσε πρόταση ανάκλησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Τσακαλώτου – Σπίρτζη της 29ης Μαΐου 2017, που αιφνίδια, επιβάλλει νέα διόδια στην Εγνατία οδό.

Δυστυχώς ο κ. Καρυπίδης και ο συνδυασμός του, ευθυγραμμιζόμενοι πλήρως με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, καταψήφισαν την πρόταση κατάργησης των νέων διοδίων στην Εγνατία, που επιβαρύνει υπέρμετρα τους Δυτικομακεδόνες, αρνούμενοι ταυτόχρονα την συζήτηση του θέματος καθώς δεν είχαν επιχειρήματα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του της 31ης Ιανουαρίου 2017 ζητούσε την κατάργηση των νέων διοδίων και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες στα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών-Μεταφορών. Και αντί να υπάρξει ανταπόκριση, ή έστω απάντηση, στο αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, επιβάλλονται επιπλέον νέα διόδια. Αλήθεια, ο κ. Καρυπίδης μετέφερε στην Κυβερνηση Τσίπρα – Καμμένου την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Και ποια ήταν η απάντηση τους; Γιατί, αν τον ενημέρωσαν ότι δεν πρόκειται να ματαιωθεί η λειτουργία των ανακοινωθέντων αλλά ότι προγραμματίζεται η επιβολή και νέων, τότε παρέβη την εντολή που έλαβε και το απέκρυψε τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Αν όμως δεν ενημερώθηκε και η απόφαση ήταν εν κρυπτώ, τότε προκύπτει θέμα αξιοπιστίας του Περιφερειάρχη και εμπαιγμόύ του από τους Υπουργούς με ταυτόχρονη απαξίωση του θεσμικού του ρόλου. Γεγονός αναμφισβήτητο είναι πως η απόφαση επιβολής νέων διοδίων στην Εγνατία αποτελεί πλήγμα για την Δυτική Μακεδονία και απαξίωση της προηγούμενης σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά της επιβολής νέων διοδίων, που στραγγαλίζουν την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των Δυτικομακεδόνων. Γιώργος Κ. Δακής Επικεφαλής του Συνδυασμού Συμμαχία των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδονία

