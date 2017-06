Ιούνιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προτείνει τον Γούντι Τζόνσον, ιδιοκτήτη της ομάδας New York Jets που ανήκει στην ομοσπονδία αμερικανικού φούτμπολ (NFL), ως πρέσβη στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες.



Ο Τζόνσον, δισεκατομμυριούχος επενδυτής και μέλος της οικογένειας ιδρυτών της εταιρείας Johnson & Johnson, θα πρέπει να περάσει τη διαδικασία έγκρισης της αμερικανικής Γερουσίας προτού μπορέσει να αναλάβει καθήκοντα. Η πρόταση του Τραμπ δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος τον έχει αποκαλέσει «πρέσβη» και έχει πει ότι «θα πάει στο St. James», το βρετανικό παλάτι όπου παραδοσιακά παρουσιάζουν τα διαπιστευτήριά τους οι νέοι πρέσβεις των ξένων χωρών. Βαθύπλουτος, άφησε την κόρη του να πεθάνει σε έπαυλη με ποντίκια Άνθρωπος με μεγάλη επαγελματική επιτυχία, ο οποίος όμως δεν συνήλθε ποτέ από την προσωπική τραγωδία που έχει ζήσει είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, o Γούντι Τζόνσον καθώς η μεγαλύτερη κόρη του, Κέισι, πέθανε το 2010 μόλις στα 30 της χρόνια, σε μία έπαυλη γεμάτη αρουραίους, στο Χόλιγουντ, μετά από χρόνια χρήση ναρκωτικών. Προσπαθώντας να την συνεφέρει και εξοργισμένος με την άρνησή της να δεχθεί βοήθεια για να ξεπεράσει τον εθισμό της, ο «Γούντι» Τζόνσον την είχε αποκληρώσει. Η άτυχη κοπέλα είχε αποξενωθεί με τον πατέρα της όταν πέθανε, μόνη της, με το άψυχο σώμα της να εντοπίζεται μετά από ημέρες. Η μητέρα της Κέισι, η πρώτη σύζυγος του εκατομμυριούχου, Νάνσι Σέιλ Τζόνσον, που τον χώρισε το 2001, τον έχει κατηγορήσει δημόσια γιατί δεν ήταν καλός πατέρας. «Το μόνο που ήθελε η Κέισι ήταν η έγκριση του πατέρα της. Ζούσε για αυτό και κατέρρευσε επειδή δεν το είχε», είχε δηλώσει.

Ο Ρόμπερτ Τζόνσον με την κόρη του, Κέισι «Η οικογένειά του έχει πολλά χρήματα, αλλά η τραγωδία φαίνεται ότι τους ακολουθεί παντού. Είναι σαν καταραμένοι», δήλωσε στην Daily Mail η γιαγιά της Κέισι, Ντολόρες Φρέι. «Ο Γούντι είχε τους δικούς του δαίμονες. Δεν ήξερε πώς να παίξει με τα παιδιά του ή να συνδεθεί μαζί τους. Η ίδια η μητέρα του δεν ήταν εκεί για εκείνον και ο πατέρας του πέθανε νωρίς», πρόσθεσε η ίδια. Πριν πεθάνει, η Κέισι είχε τρομοκρατήσει τους γονείς της, έχοντας σχέση με την Τίλα Τεκίλα, μία ριάλιτι σταρ, και επειδή τσακωνόταν έξω από κλαμπ, με την Πάρις Χίλτον και την Λίντσεϊ Λόχαν, σύμφωνα με την Daily Mail. «Οι γονείς της την είχαν κακομάθει σε τέτοιο σημείο που μετά βίας γνώριζε τον πραγματικό κόσμο», λέει η γιαγιά της, προσθέτοντας ότι πάντα είχε καμαριέρες και μπάτλερ για να κάνουν τα πάντα για εκείνη. «Η μητέρα της περνούσε τον περισσότερο χρόνο της με τα άλογά της στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη. Και ο πατέρας της ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις του», πρόσθεσε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η Κέισι και οι δύο μικρότερες αδελφές της να μεγαλώσουν με νταντάδες. Στα 21 της, όταν οι γονείς της χώρισαν, πάλευε με τον εθισμό της στην κοκαΐνη, τη μαριχουάνα και τα χάπια. Παρά τον τρόπο με τον οποίο ζούσε, υιοθέτησε ένα μωρό από το Καζακστάν, την ώρα που η οικογένειά της ανησυχούσε ότι δεν μπορούσε να φροντίσει ούτε τον ίδιο τον εαυτό της. Τελικά η μητέρα της κέρδισε την κηδεμονία του κοριτσιού, που είναι σήμερα 10 ετών.



Εδώ με την μητέρα της: Τελικά, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στις 4 Ιανουαρίου 2010, όπου είχε περάσει μόνη της εκείνη την πρωτοχρονιά. Αυτή δεν είναι η μοναδική τραγωδία της οικογένειας. Ο νεαρότερος αδελφός του Γούντι Τζόνσον, Κιθ, ήταν 25 ετών όταν βρέθηκε νεκρός, με ναρκωτικά τριγύρω του, στο διαμέρισμά του στη Φλόριντα το 1975. Ενα μήνα αργότερα, ο 22χρονος τότε αδελφός του Μπίλι σκοτώθηκε όταν έπεσε από τη μηχανή του. Από αριστερά, η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρόμπερτ Τζόνσον, φορώντας περούκες, στο πάρτι γενεθλίων του τελευταίου το 2007 iefimerida loading…

