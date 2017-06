Ιούνιος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ανοιχτή συζήτηση με ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα τηλεθέρμανσης από βιομάζα διοργανώνει το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στις επτά το απόγευμα (19:00).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδείγματα και καλές πρακτικές από τηλεθερμάνσεις βιομάζας από την Σουηδία και την Ολλανδία, ενώ επίσης θα παρουσιαστούν και οι καλές πρακτικές τις οποίες επισκέφτηκε πρόσφατα η Ελληνική αποστολή στην Αυστρία. Τέλος θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης για τη διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης με βιομάζα στην πόλη των Γρεβενών που πραγματοποίησε το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, ώστε μαζί με τα προηγούμενα να αποτελέσουν τη βάση για μια διαλογική ανοιχτή συζήτηση με τους ξένους ειδικούς, όλους τους εμπλεκόμενους και τους συμμετέχοντες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου SecureChain το οποίο υλοποιεί για την περιοχή το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ. Το έργο SecureChain χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon2020 της ΕΕ και αφορά την ανάπτυξη βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας σε 6 επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Μακεδονία. Στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της χρήσης της βιομάζας με έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, κάτι που θα επιτρέψει στη βιοενέργεια να συμβάλει σημαντικά στην προστασία έναντι της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο της οικονομίας και της απασχόλησης.

Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Φάλλας Νικόλαος Ντάβος Διευθυντής Διαχειριστής fallasyannis@gmail.com ntabosnikos@yahoo.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24610 – 53560, 562

