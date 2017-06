Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα Γρεβενά τα μανιτάρια… ξεφυτρώνουν παντού



Τα Γρεβενά φημίζονται ως η πόλη των μανιταριών και αν μη τι άλλο εκεί πάνω είναι οι ειδικοί στο να τα αξιοποιούν στην κουζίνα τους. Τι οφέλη, όμως, τους χαρίζουν και πώς τα απολαμβάνουν; Στα Γρεβενά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2.500 είδη μανιταριών, με ταυτοποιημένα περίπου τα 1.200. Από αυτά, κάποια αποτελούν πρώτες πανελλήνιες καταγραφές, ενώ πάνω από 100 είδη δεν έχουν βρεθεί πουθενά αλλού στα Βαλκάνια.

Το Plectania megalocrater, μάλιστα, αποτελεί 1η πανευρωπαϊκή καταγραφή και το Hebeloma hellenicum αποτελεί την 1η παγκόσμια καταγραφή. Δεν αποτελεί έκπληξη που η πόλη αποτελεί πρότυπο για την ανάπτυξη των μανιταριών στα Βαλκάνια. Τον Νοέμβριο του 2007, μάλιστα, ανακηρύχθηκε επίσημα «Πόλη των Μανιταριών». Όπως είναι φυσικό, η τοπική κουζίνα έχει αξιοποιήσει τα μανιτάρια, τα οποία κατέχουν σημαντική θέση στο διαιτολόγιο και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής, στους καταλόγους των εστιατορίων και στα ράφια των επιχειρήσεων που εμπορεύονται τοπικά προϊόντα. Στα Γρεβενά θα φάτε νόστιμη μανιταρόσουπα, μανιταροπίλαφο, μανιταρομαγειρίτσα και μανιταρόπιτα, μανιτάρια τουρσί, αποξηραμένα μανιτάρια, μανιτάρια σε λάδι, λικέρ από μανιτάρια, ζυμαρικά με μανιτάρια, αλλά και μανιτάρι γλυκό κουταλιού. Οι νόστιμες μανιταρόπιτες είναι συνηθισμένο φαγητό στα Γρεβενά Κι αν αναρωτιέστε για τα οφέλη, να σας πούμε ότι τα μανιτάρια, αν και λόγω της ποικιλίας τους είναι δύσκολο να αναλυθεί η θρεπτική τους αξία, έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και αποτελούνται από υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες τους, μάλιστα, λόγω της παρουσίας όλων των βασικών αμινοξέων, είναι υψηλής ποιότητας, ξεπερνώντας όλες τις πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και φτάνοντας πολύ κοντά στην ποιότητα της ζωικής πρωτεΐνης. Είναι, ακόμη πλούσια σε φυτικές ίνες, αλλά και σε ασβέστιο και βιταμίνη D. Όλα τα παραπάνω, όπως είναι επόμενο, μας ωφελούν σε διάφορους τομείς, από την ενυδάτωση του οργανισμού, μέχρι τον κορεσμό και την υγεία των οστών. Η περιεκτικότητά τους σε κάλιο βοηθά στη ρύθμιση και της αρτηριακής πίεσης, ενώ και ο χαλκός δρα ευεργετικά ως προς τον πιο σημαντικό μυ του οργανισμού μας. Στα Γρεβενά τα μανιτάρια… ξεφυτρώνουν παντού Μέσα σε όλα, τα μανιτάρια έχουν και αντιμικροβιακή δράση –σκεφτείτε ότι οι μύκητες εκείνοι που δεν παράγουν μανιτάρια ήταν η αρχική πηγή της πενικιλίνης- προστατεύοντάς μας από μολύνσεις. Με άλλα λόγια, αποτελούν το διατροφικό φύλακα-άγγελό σας, αρκεί να είστε προσεκτικοί στην επιλογή τους.

Όταν τα ψωνίζετε, φροντίστε να επιλέγετε τις καλά σφραγισμένες συσκευασίες από εταιρείες που εμπιστεύεστε. Μην επιχειρήσετε να μαζέψετε μόνοι σας, χωρίς τη βοήθεια κάποιου έμπειρου, καθώς δεν είναι όλα τα μανιτάρια ωφέλιμα, κάποια, μάλιστα, δεν είναι καν βρώσιμα, με επικίνδυνες επιπτώσεις στον οργανισμό, γι’ αυτό καλό θα ήταν να αποφύγετε την διαδικασία. Τα άγρια, αυτοφυή μανιτάρια μπορεί να κρύβουν τοξίνες που δύνανται να προκαλέσουν από δηλητηρίαση μέχρι και θάνατο. clickatlife

