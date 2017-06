Ιούνιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Υλικά για 4 άτομα 300 γρ. μακαρόνια bucatini

½ κιλό γαρίδες

300 γρ. κολοκύθια

100 γρ. φιστίκι Αιγίνης ανάλατο

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Για το pesto φιστίκι (για 300 γρ. pesto) 250 γρ. φιστίκι Αιγίνης ανάλατο

1 σκελίδα σκόρδο

1 πρέζα αλάτι

Ελαιόλαδο Εκτέλεση Για το pesto φιστίκι Βάζουμε τα φιστίκια στο μίξερ μαζί με το σκόρδο, μία πρέζα αλάτι και χτυπάμε. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, όσο χρειάζεται ώστε να γίνει μία κρέμα. Μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε βάζο στο ψυγείο για λίγες ημέρες. Καθαρίζουμε τις γαρίδες και βάζουμε τα κεφάλια και το κέλυφος σε μία κατσαρόλα με νερό και αφήνουμε να βράσουν. Τρίβουμε τα κολοκύθια στον τρίφτη. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο και τα κολοκύθια και τσιγαρίζουμε. Αφήνουμε στην άκρη. Σουρώνουμε τα κεφάλια και τα κελύφη από τις γαρίδες και κρατάμε το νερό. Εκεί μέσα βράζουμε τα μακαρόνια. Ρίχνουμε τις γαρίδες μέσα στο τηγάνι με τα κολοκύθια και μόλις είναι έτοιμα τα μακαρόνια τα σουρώνουμε και τα ρίχνουμε και αυτά στο τηγάνι. Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε το pesto από φιστίκι και ανακατεύουμε. newsbeast loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 22nd, 2017 at 11:11 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.