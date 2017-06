Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η κοινωνική συνοχή και η ανακούφιση των ανθρώπων που βιώνουν συνθήκες φτώχειας αποτελεί μια από τις κυρίαρχες προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Αντιπεριφέρεια Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής υλοποιεί το συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την ονομασία «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους με επισιτιστική ή/και βασική υλική συνδρομή, ενώ υποστηρίζει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 ετών και ετήσιο προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ και η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Γιαννακίδης:«η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων με στόχο την κοινωνική συνοχή, την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 22nd, 2017 at 21:39 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.