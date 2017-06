Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα φιλοξενηθούν στην παιδική εξοχή Σταυρού Δήμου Βόλβης παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των παιδιών αρχίζουν από 23-06-2017 έως και 30-06-2017.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30-06-2017 στο Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Γρεβενών (αρμόδιος υπάλληλος: Κυρ. Λιάκος). Ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

