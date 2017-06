Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γρεβενῶν ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν Δευτέρα, 26 Ἰουνίου, ἑορτάζει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 25 Ἰουνίου, στὶς 7.00 μ.μ. μέ 8.30 μ.μ. θὰ τελεσθῇ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς στὸν ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῡ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Γρεβενῶν.

Τὸ πρωΐ τῆς Δευτέρας, 26 Ἰουνίου, ἀπὸ τὶς 7.00 – 10.30 π.μ. , στὸν ἴδιο ἱερὸ Ναὸ, θὰ τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος καὶ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσει μόνος, μαζί μέ τούς συνταξιούχους ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, τούς ὁποίους καί θά τιμήσει. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος θὰ δεχθῇ τὶς εὐχὲς τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, στὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Εὐαγγελιστρίας 22) ὡς ἀκολούθως : τὴν πρωΐαν ἀπὸ 11.00’ ἕως 13.00’ καὶ

τὸ ἀπόγευμα ἀπὸ 18.00’ ἕως 20.00’. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν



This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 22nd, 2017 at 14:44 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.