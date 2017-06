Ιούνιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Η Κως, η Κάλυμνος, η Νίσυρος και η Πάτμος βρίσκονται ανάμεσα στους τουριστικούς προορισμούς που προτείνει για αυτό το καλοκαίρι η θερινή ρωσική έκδοση του περιοδικού National Geographic Traveler (Ιούνιος-Αύγουστος 2017), που κυκλοφόρησε σήμερα, με ειδική αναφορά στο εξώφυλλό της για τα τέσσερα νησιά και 4σέλιδο τουριστικό αφιέρωμα, όπως τονίζεται από την πρεσβεία της Ελλάδας στη Μόσχα.



«Για τον αναγνώστη που έχει βαρεθεί το ρωσικό κλίμα, είναι αρκετό να γνωρίζει μόνο ένα πράγμα για τα ελληνικά Δωδεκάνησα. Εδώ οι ημέρες με ηλιοφάνεια φθάνουν τις 350 ανά έτος», αναφέρει το πλούσιο σε φωτογραφίες αφιέρωμα του National Geographic Traveler, που υπογράφουν οι Πωλίνα Σιρνίνα (Polina Syrnina) και Αλένα Λεγκόστεβα (Alena Legostaeva), προσθέτοντας ότι η αεροπορική εταιρεία S7 ξεκίνησε πρόσφατα πτήσεις στην Κω, διευκολύνοντας την πρόσβαση των Ρώσων τουριστών στο παραδεισένιο «τρίπτυχο» (Κως, Πάτμος, Κάλυμνος-Νίσυρος). «Απομένει μόνο να επιλέξετε ποιο νησί είναι το δικό σας», σημειώνουν οι συντάκτριες, παρέχοντας πληροφορίες για το κάθε νησί, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την ιστορία τους και τις δραστηριότητες που μπορούν να επιλέξουν σε αυτά οι δυνητικοί τουρίστες, από χαλαρές διακοπές στη θάλασσα και yachting μέχρι ορειβασία και windsurfing. Το συνεργείο του ρωσικού National Geographic Traveler συμμετείχε σε δημοσιογραφικό ταξίδι που διοργάνωσε το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον δήμο και την Ένωση Ξενοδόχων Κω, με αφορμή την έναρξη δρομολογίων της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας S7 στην Κω από 29 Απριλίου. Νωρίτερα, άλλα ιδιαίτερα δημοφιλή ρωσικά ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα Ιζβέστια, το πρακτορείο Ρία Νόβοστι και το ειδικό ταξιδιωτικό κανάλι Μαγιά Πλανέτα (Ο Πλανήτης Μου), που μετείχαν επίσης στο press trip, είχαν δημοσιεύσει άλλα 6 άρθρα για τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την παραμονή τους στα τέσσερα ελληνικά νησιά, προτρέποντας τους αναγνώστες τους να τα επισκεφθούν στις διακοπές τους.



Να σημειωθεί ότι το National Geographic Traveler Ρωσίας εκδίδεται σε 200.000 αντίτυπα, ενώ τα άρθρα του είναι διαθέσιμα στο αναγνωστικό του κοινό και μέσω ειδικής εφαρμογής, η εξαιρετικά δημοφιλής ρωσική εφημερίδα Ιζβέστια έχει καθημερινό τιράζ που φθάνει επίσης τα 200.000 αντίτυπα, ενώ το πρακτορείο Ρία Νόβοστι έχει εκατομμύρια αναγνώστες και πελάτες του τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Ρωσίας και του εξωτερικού. tovima loading…

