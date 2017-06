Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξαναζούμε μέρες του… ‘87



Με μια εμφάνιση βγαλμένη από τις πιο ψυχωμένες στιγμές του αθλητισμού, η Εθνική γυναικών κατάφερε να «διαλύσει» (84-55) την Τουρκία που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση και να πάρει εκείνη το «εισιτήριο» για την 4άδα του Ευρωμπάσκετ της Πράγας! Τι και αν η αρχή ήταν «μουδιασμένη», η «γαλανόλευκη», γύρισε το «τσιπάκι» και απέδειξε ότι αυτή η ομάδα διαθέτει DNA… Γκάλη, Γιαννάκη και τ’ άλλα παιδιά! Πλέον, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον ημιτελικό, που θα είναι η νικήτρια του Γαλλία – Σλοβακία (τζάμπολ στις 20:30). H Εθνική Γυναικών προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «4» της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα «σφράγισε» το εισιτήριο για τα Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, που θα γίνει στην Ισπανία (22-30/9). Πρωταγωνίστρια για την Εθνική ήταν η Εβίνα Μάλτση που έκανε νταμπλ-νταμπλ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την ομάδα της Τουρκίας ξεχώρισε η Χόλινγκσγουρθ με 15 πόντους.

Η μορφή του αγώνα… Η Εθνική ξεκίνησε τον αγώνα με ένα τρίποντο της Καλτσίδου, αλλά στη συνέχεια δέχθηκε 11 σερί πόντους. Στο τέλος του δεκαλέπτου, όμως, η τουρκική ομάδα με ένα αντιαθλητικό φάουλ που έκανε έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να μειώσει στους 5 (15-10 στο 10΄). Στην δεύτερη περίοδο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με ηγέτιδα την Εβίνα Μάλτση μείωσε αρχικά στο πόντο 27-26 (17΄) και στη συνέχεια προσπέρασε για να πάει στα αποδυτήρια με «αέρα» 6 πόντων (36-30). Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όπως στον αγώνα με την Ρωσία, ήταν καταιγιστικό στο 3ο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Κώστα Κεραμιδά με ένα σερί 7-0 πήρε για πρώτη φορά στον αγώνα διψήφια διαφορά πόντων (30-43 στο 22΄). Η Τουρκία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η Μάλτση με ακόμα ένα ένα τρίποντο και στην συνέχεια η Λύμουρα, που τελείωσε την αναμέτρηση με 10 ασίστ, ανέβασαν την διαφορά στους 14 (39-53 στο 29΄), για να κλείσει την περίοδο στο +17 (40-57). Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Εθνική, με την Τουρκία να έχει «παραδώσει τα όπλα» και με πολύ καλές επιλογές στην επίθεση, «καθάρισε» από νωρίς τον αγώνα. Οι Ελληνίδες δεν επανέλαβαν τα λάθη του αγώνα με την Ρωσία, που παραλίγο να τους στοιχίσουν, και παίζοντας μεθοδικά και με τρομερή αυτοπεποίθηση ανέβασαν την διαφορά στους 20, για να πάρουν τελικά την νίκη και την πρόκριση με το εμφατικό 84-55.

Tα δεκάλεπτα: 15-10, 30-36, 40-57, 55-84 Ελλάδα: Σταμολάμπρου 6 (2), Σταμάτη, Λύμουρα 7 (1), Σπυριδοπούλου 3 (1), Μάλτση 26 (3), Νικολοπούλου 4, Σωτηρίου 3 (1), Κοσμά, Σπανού 11, Καλτσίδου 10 (2), Χρηστινάκη 9 (1). Τουρκία: Μπίλικιτς 2, Τσόρα 1, Τσακίρ 11, Ντεμιρμέν, Τσαγκλάρ 6, Αλμπέν 10, Τσανίτεθ 3, Χόλινσγουορθ 15, Ουνέρ, Σενιουρέκ 1, Κοκσάλ 6. δολ,αμπε

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 22nd, 2017 at 18:22 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.