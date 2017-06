Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε μια ακόμη ετήσια παράσταση που πραγματοποίησαν χορευτές όλων των ηλικιών του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Γρεβενών, την Δευτέρα 19 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών με τίτλο: “Στα μονοπάτια της παράδοσης”. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης ενώ παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού κος Χρήστος Πέτρου, οι αντιδήμαρχοι κύριοι Κώστας Νικολακόπουλος, Ματθαίος Αδάμος, Γρηγόρης Φαρμάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΚΕΓ κ. Γιάννης Μίχος, δημοτικοί σύμβουλοι, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Στέργιο Πουρνάρα και άλλων Τοπικών Κοινοτήτων και εκπρόσωποι συλλόγων. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμπαράσταση το κοινού που με το θερμό τους χειροκρότημα γέμισαν την αίθουσα.

Όλοι οι χορευτές ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της παράστασης και ταξίδεψαν νοερά τους θεατές στους χορούς της Ελλάδας (Προποντίδα, Τήλος, Ήπειρος, Μακεδονία, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) ενώ το κλείσιμο εντυπωσίασε φέτος με τις ρεμπέτικες προσθήκες. Πάγια τακτική της χοροδιδασκάλου, Κατερίνα Προκόβα είναι να προσφέρει στο φιλοθεάμον κοινό των Γρεβενών μια μουσικοχορευτική ποικιλία, ενδεικτική των όσων διδάσκονται οι χορευτές στα μαθήματα αλλά και τέτοια που να αντανακλά τον χορευτικό πλούτο της Ελλάδας.



Καθοριστική για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της εκδήλωσης ήταν η προσφορά μελών και φίλων του χορευτικού τμήματος ενώ για την προώθησή της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ιστότοπο greveniotis.gr που ανέλαβε την βιντεοσκόπηση και την προβολή της εκδήλωσης.

Το Χορευτικό Τμήμα συστάθηκε το 2001 με στόχο να διατηρήσει και να αναδείξει την πλούσια και αστείρευτη παράδοση των Γρεβενών αλλά και του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου και αποτελεί ζωντανό πυρήνα τέχνης και δράσης στο Δήμο μας. Απαρτίζεται από 270 περίπου χορευτές και εμφανίζεται σε κάθε λαογραφική και πολιτιστική εκδήλωση, επιτελώντας με σεβασμό και συνέπεια τη γνήσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.



Την καλλιτεχνική και διδακτική ευθύνη του χορευτικού έχει η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κ. Κατερίνα Προκόβα, η οποία επιμελείται εξ ολοκλήρου κάθε δημόσια εμφάνιση αυτού. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

