Ιούνιος 22nd, 2017

Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου Μάνου Οικονομίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη μετά από σεξουαλικό όργιο.



Με δάκρυα στα μάτια, απέραντη οδύνη και σπαραγμό ψυχής, η τραγική μητέρα του Μάνου Οικονομίδη, Μαρία Μυτιληνιού, μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» δεν μπορεί να πιστέψει πως μέσα σε μια στιγμή η ψυχή της έγινε χίλια κομμάτια. «Εχασα το αγόρι μου», λέει με τρεμάμενη φωνή, «σκότωσαν τον Μάνο μου, τον άγγελο της ζωής μου. Γιατί Θεέ μου τόσος πόνος, γιατί;». Στο σπίτι της οικογένειας, στην περιοχή Gravesend, η χαροκαμένη μητέρα κρατούσε αγκαλιά ένα πουκάμισο του γιου της, το οποίο διαρκώς χάιδευε και φιλούσε. «Μόνο τα ρούχα του μου έμειναν πια για να τον αγγίζω», είπε κλαίγοντας. «Tον μεγάλωσα μόνη μου, με πολλές θυσίες. Χωρίσαμε με τον πατέρα του, Νίκο, όταν ο Μάνος ήταν 5 χρόνων. Ημουν μόνη σε μία ξένη χώρα και έκανα δύο δουλειές για να τον μεγαλώσω. Και τώρα μου τον σκότωσαν». Με την μητέρα του, Μαρία Μυτιληνιού-Οικονομίδη «Πώς θα αντέξω να ζήσω; Πώς να βρω κουράγιο και δύναμη να μεγαλώσω το άλλο μου παιδί, την 5χρονή μου Στέλλα; Παρακαλώ πολύ να γράψετε καλά λόγια για τον Μάνο μου. Ηταν ένα πολύ καλό και ευγενικό παιδί, που βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ακόμη και όταν αιμόφυρτος ζήτησε βοήθεια στο διπλανό διαμέρισμα, ζήτησε συγγνώμη για την ενόχληση. Αυτός ήταν ο Μάνος μου», είπε η μητέρα του 20χρονου στον «Εθνικό Κήρυκα».



Και συνέχισε: «Λάτρευε την Ελλάδα, κάθε χρόνο πήγαινε διακοπές να βρει τους αγαπημένους του παππούδες και γιαγιάδες και τώρα πρέπει να πάω στο νεκροτομείο να κάνω την αναγνώριση του πτώματός του. Εκεί είναι τώρα το αγγελούδι μου». Σε ερώτηση του «Ε.Κ.» για την ημερομηνία της κηδείας, η μητέρα ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τίποτα. «Περιμένω πρώτα», είπε, «να έρθουν οι συγγενείς μου από Ελλάδα». Η Μαρία Μυτιληνιού κατάγεται από την Ικαρία και ο πατέρας του Μάριου, Νίκος Οικονομίδης, από την Κάρπαθο. Η Μαρία μετά τον χωρισμό ξαναπαντρεύτηκε και έχει ένα 5χρονο κοριτσάκι, τη Στέλλα. Σε πρόσφατη φωτογραφία με την μικρότερη αδελφή του Το χρονικό του φονικού Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Μάνος Οικονομίδης κατέρρευσε στον διάδρομο του κτιρίου 355, στην 7η Λεωφόρο του Μπρούκλιν, όπου πριν φέρεται να είχε συνερευθεί ερωτικά με έναν 21χρονο άντρα και μία γυναίκα. Το ερωτικό τρίγωνο κατέληξε σε φονικό όταν ένας από τους μετέχοντες άρχισε να βιντεοσκοπεί τη σεξουαλική συνεύρεση, προκαλώντας την οργή της γυναίκας, η οποία επικοινώνησε με τον φίλο της που δεν μετείχε στην ερωτική πράξη και έκανε λόγο για βιασμό της. Το σπίτι όπου δολοφονήθηκε άγρια Ο 21χρονος, που διέμενε στο διαμέρισμα, πήγε τη γυναίκα στο σπίτι της στο Στάτεν Αϊλαντ. Οταν επέστρεψε, ο Οικονομίδης αποφάσισε να φύγει. Μόλις βγήκε στον διάδρομο οι κάμερες παρακολούθησης καταγράφουν δύο λευκούς και έναν Αφροαμερικανό να τον κυνηγούν και να τον χτυπούν με ρόπαλο και να τον μαχαιρώνουν στο στήθος και στην κοιλιά. Αιμόφυρτος χτύπησε την πόρτα ενός κοντινού διαμερίσματος, λέγοντας ότι τον χτύπησαν.



«Προσπάθησε να σηκωθεί» ανέφερε στην Αστυνομία έντρομη η γυναίκα, «και κατέρρευσε στο πάτωμα. Ολο του το σώμα άρχισε να τρέμει και όταν το ασθενοφόρο είχε φθάσει, μετά βίας είχε σφυγμό». Ο Μάνος Οικονομίδης ξεψύχησε στο νοσοκομείο «Methodist» του Μπρούκλιν στις 4:33 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο «Εθνικός Κήρυξ» επικοινώνησε με την Εισαγγελία του Μπρούκλιν, προκειμένου να μάθει εάν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και απάντησαν ότι αναμένουν τη γνωμάτευση της αστυνομίας. ekirikas loading…

