Ιούνιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Εννοείται πως το δέσιμο μιας μητέρας με τα παιδιά της είναι μοναδικό και αναντικατάστατο. Αυτό όμως δεν υποβαθμίζει το ρόλο του πατέρα, πόσο μάλλον αν μεγαλώνετε κορίτσια.



Ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου καθοριστικός με αυτόν της μητέρας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός κοριτσιού και μετέπειτα μιας γυναίκας. Απ’ ότι φαίνεται όμως, δεν επηρεάζει μόνο το χαρακτήρα της, αλλά και την υγεία της συνολικά. Σύμφωνα με την κοινωνική λειτουργό και συγγραφέα, Melissa Benaroya, το «αποτύπωμα» ενός πατέρα στην κόρη του αποδεικνύεται κρίσιμο ως προς την ομαλή της κοινωνική, αλλά και βιολογική εξέλιξη μιας γυναίκας. Οι γυναίκες που μεγάλωσαν με μια υποστηρικτική, «ζεστή», θετική πατρική φιγούρα, ωφελούνται ποικιλοτρόπως. Ξεκινώντας, να πούμε πως μια υγιής σχέση πατέρα-κόρης συμβάλλει στην κοινωνική και γνωστική ικανότητα, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε κάθε τομέα της ζωής της. Με άλλα λόγια, γυναίκες που δεν πελαγώνουν μπροστά σε ένα πρόβλημα, μάλλον, μεγάλωσαν με πιο στοργικούς πατεράδες. Τα οφέλη όμως δεν σταματούν εκεί. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η ποιότητα σχέσης πατέρα-κόρης επηρεάζει θετικά την ικανότητα της κόρης να διαχειρίζεται το στρες, όπως αποδεικνύεται από τα χαμηλότερα βασικά επίπεδα κορτιζόλης σε αντίστοιχες γυναίκες. Κατ’ επέκταση, οι γυναίκες με μειωμένα επίπεδα κορτιζόλης τείνουν να έχουν χαμηλότερη αντιδραστικότητα σε στρεσογόνους παράγοντες και ενισχυημένους μηχανισμούς αντιμετώπισης του άγχους», σημειώνει η Benaroya.



Τέλος, σε περίπτωση που μεγαλώνετε κορίτσια, αξίζει να γνωρίζετε πως, σύμφωνα με πρόσφατη αμερικανική έρευνα, τα κορίτσια που είναι δεμένα με τον πατέρα τους έχουν 43% αυξημένες πιθανότητες να έχουν καλούς βαθμούς στο σχολείο και 33% λιγότερες πιθανότητες σε σχέση με άλλα παιδιά, να επαναλάβουν την ίδια τάξη. Τώρα έχετε ένα λόγο να πείτε ξανά «Σ' αγαπώ» στον πατέρα σας, αλλά και να κάνετε ό,τι μπορείτε για να ενισχύσετε τη σχέση της δικής σας κόρης με τον δικό της πατέρα!

