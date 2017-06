Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Η συμφωνία του Eurogroup δεν αποτελεί το τέλος της κρίσης, αλλά ανοίγει έναν καθαρό διάδρομο εξόδου από την κρίση και από τα μνημόνια», τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο. Οπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, η συμφωνία «προσδιορίζει με σαφή και καθαρό τρόπο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα εφαρμοστούν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος». Επεσήμανε ωστόσο πως «το μόνο που δεν χρειάζεται είναι ο εφησυχασμός. Αντιθέτως, τώρα είναι που πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες, τώρα που βλέπουμε την έξοδο», ενώ διεμήνυσε στους υπουργούς του ότι δεν υπάρχει χρόνος για καλοκαιρινές διακοπές. Επανέλαβε δε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Σημεία από την ομιλία Τσίπρα στο υπουργικό – Η συμφωνία αντιστοιχεί στους πολιτικούς στόχους που είχε θέσει η κυβέρνηση στην προηγούμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, λίγες μέρες πριν από το Eurogroup. – Η συμφωνία στο Eurogroup προσδιορίζει με σαφή και καθαρό τρόπο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα εφαρμοστούν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. – Πολύ σημαντική απόφαση η ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας. Η έξοδος στις αγορές – Το σημαντικότερο σημείο είναι το τέταρτο, που έχει να κάνει με τη δέσμευση για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας για έξοδο στις αγορές. Είναι μια έμπρακτη στήριξη που θα πάρει τη μορφή αποθεματικού για κάθε ενδεχόμενο. Ακόμη κι αν τα ελληνικά ομόλογα υποστούν πιέσεις. Αίρει κάθε αβεβαιότητα και καθιστά ασφαλή και εφικτή την έξοδο από το πρόγραμμα. – Ορθώς δηλώσαμε -χωρίς υπερβολές και πανηγυρισμούς- ότι αισθανόμαστε δικαιωμένοι για πρώτη φορά μετά τον δύσκολο συμβιβασμό του 2015. Πολύ περισσότερο όταν, τρεις εβδομάδες νωρίτερα, είχαμε απορρίψει μια πρόταση που δεν ανταποκρινόταν στη συγκυρία και στις ανάγκες. Τα ελληνικά ομόλογα – Ό,τι και να λένε όσοι επιμένουν σε στείρα και αδιέξοδη αντιπολιτευτική τακτική, το αποτέλεσμα της συμφωνίας κρίνεται, πέραν ημών, από τους καθ’ ύλην αρμόδιους. Από αυτούς που θα κληθούν να ξαναεμπιστευτούν την ελληνική οικονομία και να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα. – Τα ελληνικά 10ετή ομόλογα σημείωσαν χθες τις καλύτερες επιδόσεις τους από την αρχή της κρίσης, με επιτόκιο γύρω στο 5,5%. Αυτό αποτελεί κριτήριο, είναι ένας ποσοτικοποιημένος δείκτης για να δει κανείς αν ισχύουν όσα λένε στην ΕΕ ή όσα λένε εδώ στρατευμένα ΜΜΕ και η αντιπολίτευση, που μιλούν για αποτυχία στο Eurogroup. – Τρεις εβδομάδες πριν, πήραμε το ρίσκο και απορρίψαμε μια πρόταση που δεν εγγυάτο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την προοπτική εξόδου στις αγορές με ασφάλεια. «Ζεστό χρήμα» και υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης – Με την άρση της αβεβαιότητας θα εισρεύσει ζεστό χρήμα στην αγορά και στην οικονομία το επόμενο διάστημα και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. – Ερχεται κύμα επενδύσεων – Το επόμενο διάστημα θα έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης ίσως και πιο ψηλά από όσο είχαμε προβλέψει. – Θα ξεχάσουμε τις εφιαλτικές αναφορές σε «κόφτες» και νέα μέτρα, αφού η ανάπτυξη θα εγγυάται την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος. – Δεν αρκεί να διαχειριστούμε το μομέντουμ, αλλά πρέπει να το αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε το κοινωνικό μοντέλο και να κάνουμε παρεμβάσεις σε κοινωνικές δυνάμεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τις οποίες θέλουμε να εκπροσωπούμε. «Οχι» στην άναρχη ανάπτυξη – Δεν θα επιτρέψουμε την άναρχη ανάπτυξη που δεν θα δημιουργεί για τους πολλούς. – Η δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας και η ανάπτυξη δεν θα είναι μια ανάπτυξη για τους λίγους, δεν θα είναι δείκτες και νούμερα χωρίς αντίκρισμα στην κοινωνία, αλλά τα οφέλη της θα τα καρπωθούν οι πολίτες. Δεν υπάρχουν διακοπές για εμάς – Για εμάς δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Η Βουλή θα κλείσει για λίγες ημέρες, αλλά θα πρέπει να περάσουμε πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες. – Το ν/σ για την Παιδεία: Δεν θέλουμε ένα σχολείο-προθάλαμο φροντιστηρίων. – Το ν/σ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Υγεία. Είναι η μεγαλύτερη τομή μετά τη δημιουργία του ΕΣΥ. Πρέπει να βρεθεί λύση για τους συμβασιούχους – Άμεσα, με τη συνεργασία και των αρμόδιων υπουργείων, πρέπει να βρεθεί και η βέλτιστη λύση στο μεγάλο θέμα των συμβασιούχων του ελληνικού Δημοσίου. – Ένα θέμα, που δεν δημιουργήθηκε επί των ημερών μας, πολλά χρόνια πριν, και πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη λύση, ώστε να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη συνθήκη ομηρίας για χιλιάδες εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες ανάγκες – Η ανάκτηση της εργασίας, η δημιουργία σταθερών και ασφαλών θέσεων εργασίας αποτελεί την κύρια και απόλυτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Για υποθέσεις με οσμή σκανδάλου – Δίνουμε έμφαση στη διαφθορά και στην ανάδειξη σημαντικών ευθυνών του πολιτικού προσωπικού της προηγούμενης περιόδου. – Υπάρχουν πολλές υποθέσεις που διερευνώνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς – Εχουμε δεσμευθεί να μην συγκαλύψουμε τίποτα, να μην υποθάλψουμε, να μην υποχωρήσουμε απέναντι στις δυνάμεις εκείνες που υπονόμευσαν το δημόσιο συμφέρον, που κατασπατάλησαν δημόσιο χρήμα, που δωροδόκησαν και δωροδοκήθηκαν και ξέπλυναν μαύρο χρήμα – Είτε πρόκειται για την υπόθεση της Siemens που ακόμα ταλανίζει την πολιτική ζωή, είτε για άλλες υποθέσεις πιο πρόσφατες, όπως η υπόθεση Novartis, τα εξοπλιστικά, η υπόθεση του πρώην υπουργού κ. Παπαντωνίου είτε για το μεγάλο σκάνδαλο του «Ερρίκος Ντυνάν», που φέρνει στην επιφάνεια όλες τις σκοτεινές πρακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος. – Είτε, όμως, αν πρόκειται -και ακόμα περισσότερο εγώ θα έλεγα- για εγκληματικές ενέργειες που ξεπερνούν κάθε όριο ανοχής και μας αφήνουν όλους εμβρόντητους, όπως η άθλια αυτή υπόθεση του NOOR1 με τους δύο τόνους ηρωίνης και τους μυστηριώδεις ταυτόχρονους θανάτους πολλών εκ των κρίσιμων μαρτύρων της υπόθεσης. – Η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των συνταγματικών της δυνατοτήτων και της δικαιοκρατίας θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, ώστε η ελληνική δικαιοσύνη να αφεθεί απερίσπαστη να εξετάσει όλες αυτές τις υποθέσεις και ο ελληνικός λαός να μάθει αλλά και οι υπεύθυνοι να βρεθούν και να τιμωρηθούν». Εκλογές τέλος τετραετίας – Από σήμερα θεωρώ ότι εκκινεί για τη χώρα μία νέα περίοδος, αλλά και για τη σημερινή κυβέρνηση, που έχει στόχο να βγάλει τη χώρα από την κρίση μία νέα περίοδος. – Με έναν ορίζοντα δύο ετών διακυβέρνησης με την παρούσα εντολή και άλλων τεσσάρων με τη εντολή που θα διεκδικήσουμε στο τέλος της θητείας μας από τον ελληνικό λαό, συγκρίνοντας τα πεπραγμένα μας με τα πεπραγμένα των προηγούμενων κυβερνήσεων

Αγνοήστε το αρνητικό επικοινωνιακό περιβάλλον – Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση και αδράνεια. Πρέπει να επιταχύνουμε το κυβερνητικό και νομοθετικό μας έργο. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. – Δουλεύουμε απέναντι σε ένα αρνητικό επικοινωνιακό περιβάλλον. Αλλά αυτό το είχαμε και πριν και ο ελληνικός λαός μάς τίμησε με την εμπιστοσύνη του δύο και τρεις φορές. – Σας ζητώ να αγνοήσετε αυτό το επικοινωνιακό περιβάλλον και να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Θα κριθούμε από το έργο μας και όχι από τα λόγια. Αναχωρεί για Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο κ. Τσίπρας θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, καθώς το απόγευμα θα συμμετάσχει και θα είναι κεντρικός ομιλητής στην ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνει η «Προοδευτική Συμμαχία» (Progressive Caucus) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Το σενάριο που λείπει – Μια εναλλακτική για τους Ευρωπαίους». Τις επόμενες δύο ημέρες ο Έλληνας πρωθυπουργός θα πάρει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, που θα ξεκινήσουν την Πέμπτη το μεσημέρι και θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι της Παρασκευής. Κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα της Συνόδου θα είναι τα ζητήματα της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της άμυνας, της απασχόλησης, της ανάπτυξης και οι διαπραγματεύσεις για το Brexit. iefimerida

