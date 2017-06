Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) θα δωρίσει 92 οχήματα κοινής ωφέλειας σε τοπικές κοινότητες και στις τρεις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας από όπου διέρχεται ο αγωγός.

Αυτή η θεματική διαπεριφερειακή πρωτοβουλία, που σχεδιάστηκε σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, είναι μέρος του εκτεταμένου προγράμματος κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων του ΤΑΡ, συνολικού ύψους €32 εκατ., που θα υλοποιηθεί κατά μήκος των επηρεαζόμενων περιοχών. Η συγκεκριμένη επένδυση σε οχήματα κοινής ωφέλειας ανέρχεται σε €9 εκατ. που έχουν δεσμευθεί για την αγορά: 33 ασθενοφόρων

22 οχημάτων καθαριότητας

17 δασικών οχημάτων

14 εκχιονιστικών

και 6 οχημάτων πολιτικής προστασίας Ο ΤΑΡ παρουσίασε την πρωτοβουλία σε Συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρευρέθησαν και οι τρεις Περιφερειάρχες της Βορείου Ελλάδας, ο κ. Θεόδωρος Καρυπίδης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας της Κεντρικής Μακεδονίας, και ο κ. Χρήστος Μέτιος της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος· οι αντιπρόσωποι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης, και Μακεδονίας-Θράκης κ. Νικήτας Φραγκισκάκης, ενώ συμμετείχαν και Δήμαρχοι των περιοχών που επωφελούνται από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Το πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων του ΤΑΡ σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, καθώς και εθνικές υπηρεσίες, απαντώντας σε πραγματικά αιτήματα, όπως τα υπέβαλαν στον ΤΑΡ οι αρμόδιες αρχές. Μιλώντας εκ μέρους των κοινοτήτων που επωφελούνται από αυτήν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι παριστάμενοι εκπρόσωποί τους ευχαρίστησαν τον ΤΑΡ για τα πρότυπα που θέτει ως εταιρικός πολίτης με κοινωνική συνείδηση· και για την υλοποίηση μιας τέτοιας δωράς που θα βελτιώσει την περιβαλλοντική διαχείριση στη Βόρειο Ελλάδα και την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους. Επιπρόσθετα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Καρυπίδης, αναφέρθηκε στη συμβολή του έργου στη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας γενικά και της Βορείου Ελλάδος ιδιαίτερα, καθώς και στην ανάγκη ύπαρξης συνεργειών μεταξύ όλων των φορέων για την επίτευξή της. Και τόνισε ότι για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο αγωγός εκτός από φυσικό αέριο, μεταφέρει και γνώση.



Στα οφέλη του έργου σε γεωστρατηγικό, οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο αναφέρθηκε και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του έργου στην ενίσχυση της απασχόλησης στη Βόρεια Ελλάδα και σημειώνοντας ότι ήδη 3.000 εργαζόμενοι απασχολούνται για την κατασκευή του αγωγού στη χώρα. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κ. Μέτιος, μίλησε –μεταξύ άλλων– και για την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του ΤΑΡ και της Περιφέρειας. Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία του έργου για την περιοχή, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για μελλοντική πρόσβαση των πρωτευουσών της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε φυσικό αέριο.

Εκπροσωπώντας τον ΤΑΡ, ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδος, κ. Rikard Scoufias, τόνισε την πρωτοτυπία και σημασία της προσέγγισης που υιοθέτησε ο ΤΑΡ στο σχεδιασμό του προγράμμματος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών του επενδύσεων. Μία προσέγγιση που ξεκινά και καταλήγει στις τοπικές κοινωνίες, και εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης του ΤΑΡ να επενδύει σε πρωτοβουλίες οι οποίες απαντούν ουσιαστικά στις ανάγκες των περιοχών που φιλοξενούν τον αγωγό.

