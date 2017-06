Ιούνιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Σε αδιέξοδο έχει βρεθεί ο διάσημος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ, καθώς αντιμετωπίζει βαρβάτα οικονομικά προβλήματα.



Ο κινηματογραφικός Κάπτεν Τζακ Σπάροου, κατέθεσε αγωγή ενάντια στους πρώην μάνατζερ του στις 31 Ιανουαρίου με την κατηγορία ότι υπεξαίρεσαν από εκείνον 25 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό όμως έγινε αφού ύ πρώτα δεν κατόρθωσε να αποπληρώσει τους φόρους του και αναγκάστηκε να καταβάλει 6 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα. Οι πρώην μάνατζέρ του, πέρασαν στην αντεπίθεση και απάντησαν με δική τους αγωγή, λέγοντας ότι ο ίδιος ο Ντεπ φταίει για τα οικονομικά του προβλήματα, αφού ξοδεύει χωρίς μέτρο. Επιπλέον, ανέφεραν χαρακτηριστικά πως ο ηθοποιός έφτασε να πληρώνει άτομο όλο το χρόνο για να του λέει τις ατάκες των ρόλων του, ώστε να μην χρειάζεται ο ίδιος να απομνημονεύει τις ατάκες του.



Τώρα το Deadline βγάζει στη δημοσιότητα ένα από τα πολλά emails που κατέθεσε η εταιρεία «The Management Group» και αποδεικνύουν πως αυτοί σαν διαχειριστές είχαν ενημερώσει τον ηθοποιό πως έπρεπε να περιορίσει τις σπατάλες και να πουλήσει το ιδιωτικό του αεροπλάνο και το σκάφος. Ο Τζόνι Ντεπ έχοντας φτάσει σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, γνωστοποίησε πως είναι διατεθειμένος να ξεπουλήσει όλη τη περιουσία του με σκοπό να ξεχρεώσει, εξαιρώντας μόνο το ιδιωτικό αεροπλάνο του! eleftherostypos loading…

