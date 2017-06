Ιούνιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Περιθώριο για τα ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και για τις διορθώσεις των λαθών έδωσε η κυβέρνηση, δίνοντας ουσιαστικά περιθώριο έως τις 14 Ιουλίου. Μετά το απίστευτο αλαλούμ που δημιουργήθηκε εξαιτίας των πολλών λαθών και τη «βροχή» 300.000 ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε ιδιοκτήτες οχημάτων, που μπήκαν στη μαύρη λίστα των ανασφάλιστων, αποφασίστηκε στο υπουργικό συμβούλιο να δοθεί παράταση για τα ανασφάλιστα οχήματα έως 14 Ιουλίου.



Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο, όσοι ασφαλίσουν τα οχήματά τους μέχρι τις 14 Ιουλίου δεν θα πληρώσουν πρόστιμο. Παράλληλα, όσοι έχουν πληρώσει το πρόστιμο των 250 ευρώ και ασφάλισαν στη συνέχεια ή θα ασφαλίσουν τα οχήματά τους έως τις 14 Ιουλίου, θα τους επιστραφεί το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν ως πρόστιμο. Να σημειωθεί ότι από τις 15 Απριλίου και μετά το παράβολο θα κλιμακώνεται: 100 ευρω ως 250 κ.ε., 200 ευρώ απο 250 ως 1.000 κ.ε. και 250 ευρώ για τα μεγαλύτερου κυβισμού. Επιπλέον δόθηκε εντολή ώστε έως τις 14 Ιουλίου να γίνει επανέλεγχος και διορθώσεις στα λάθη που παρατηρήθηκαν στις λίστες, με αποτέλεσμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα να εμφανίζονται ως ανασφάλιστα.



Ωστόσο, αν και το μήνυμα που εξέπεμπαν ήδη από χθες τα υπουργεία Οικονομικών, Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη είναι ότι θα… συνεργαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν εκ των έσω τα λανθασμένα στοιχεία, παράγοντες των ασφαλιστικών εταιρειών, που συμμετείχαν στη σύσκεψη, εκτιμούσαν ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, με αμφίβολα αποτελέσματα και ως εκ τούτου δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους ή τα έχουν αποσύρει ή τα έχουν πουλήσει ή τους τα έχουν κλέψει, θα πρέπει να στηθούν επί ώρες σε ουρές, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. iefimerida loading…

