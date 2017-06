Ιούνιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε την Τετάρτη το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης σε 43χρονο από το Ηράκλειο για διακίνηση κοκαΐνης. Στην υπόθεση ωστόσο, φέρεται πως να είχαν εμπλακεί και μέλη της οικογένειάς του. Το δικαστήριο επέβαλε στη σύζυγό του ποινή κάθειρξης 18 ετών, ενώ αθωώθηκε ο πατέρας του 43χρονου βασικού κατηγορουμένου. Σε βάρος ακόμη δύο κατηγορουμένων, που φέρονταν ως ενδιάμεσοι διακινητές, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών, με την έφεσή τους να έχει αναστέλλουσα δύναμη.



Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Αρχές είχαν συλλάβει όλη την οικογένεια, μετά από αστυνομική επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί σε χωριό του Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκαν κρυμμένα 3,2 κιλά κοκαΐνης σε ένα χωράφι. Στην υπόθεση είχε εμπλακεί η 37χρονη σύζυγος του βασικού κατηγορουμένου, ο 15χρονος γιος τους, αλλά και ο πατέρας του. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισαν σήμερα ο 43ρονος μαζί με τη σύζυγο και τον πατέρα του και ακόμη δύο άτομα, καθώς ο γιος του ζευγαριού είχε αθωωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο από το Δικαστήριο Ανηλίκων. Ο παππούς είχε αφεθεί τότε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την καταδίκη του 43χρονου, για τη σύζυγό του πρότεινε ενοχή για ορισμένες από τις κατηγορίες που της αποδίδονται, ενώ για τον πατέρα του πρότεινε την απαλλαγή του.



Ο 43χρονος υποστήριξε πως ό,τι έκανε το έκανε για να πάρει την δόση του, ισχυριζόμενος πως η σύζυγός και ο γιος του δεν γνώριζαν τίποτα. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

