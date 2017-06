Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

»Ποιο και πόσο βαθύ πρέπει να είναι το νυστέρι…»



Μάλλον δεν ήμουν άξια να ολοκληρώσω το θέμα αυτό.

Και η επικοινωνία μας με την αρθρογραφία διακόπτεται εδώ. Σοβαρό πρόβλημα υγείας (μετάσταση καρκίνου στο συκώτι) μ΄αναγκάζει να ετοιμάζομαι για το αιώνιο ταξίδι.

Με πλώρη τον ουρανό και κοντά σΈκείνον που αξίζει κάθε λατρεία και ευγνωμοσύνη. Πιστεύω στην αγάπη όλων σας, που παρακολουθούσατε σταθερά τη σειρά των κειμένων μου.

Σας ζητώ ταπεινά, μ΄αυτή την αγάπη και την προσευχή σας, να με στηρίξετε και να με συνοδέψετε μέχρι το φοβερό βήμα του Χριστού, που θα με περιμένει, όταν θα φύγω από το θνητό σώμα μου,

Γιατί αυτή τη φορά μάλλον δεν τη γλυτώνω.

Κι αν πάρω το ΟΚ από τη Θεία Κρίση, θα μνημονεύω κι εγώ με ευγνωμοσύνη όλους σας στον Κύριο. Και με την ευκαιρία αυτή ας ευχηθώ μαζί σας — ποιος ξέρει αν αξιωθώ κι άλλη φορά — »Χρόνια πολλά, με καλή υγεία και πολλές αντοχές και ‘υπομονές’ , για το καλό της Εκκλησίας και κάθε πιστού, στο Μητροπολίτη μας Δαβίδ, που γιορτάζει τη Δευτέρα, στις 26 του μηνός.

c Κι επειδή μαζί με το βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα, ας θυμηθούμε τον απόστολο Παύλο, που να τι συμβουλεύει κι εμάς:

»Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες.

Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό.

Έτσι η μέριμνά τους θα γίνεται με χαρά κι όχι με στενοχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει.» Καλή αντάμωση στον Ουρανό Ζιώγα Κατερίνα

