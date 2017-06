Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο καύσωνας επιμένει σήμερα σε πολλές χώρες της Ευρώπης αν και ο υδράργυρος καταγράφει πτώση σε κάποιες περιοχές, όπως στο Λονδίνο, όπου οι θερμοκρασίες χθες ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ από το 1976.

– Γαλλία:

Η θερμοκρασία ενδέχεται να σπάσει εκ νέου ρεκόρ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2005 κι αφού χθες ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα από το 1945, ήτοι 26,4 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο.

Σε δικαστές και δικηγόρους επετράπη να συμμετέχουν στις δίκες στα δικαστήρια του Παρισιού, χωρίς να φοράνε τις τηβέννους τους.

Ο καύσωνας που ξεκίνησε την Κυριακή είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση ιδίως στο νότιο τμήμα της χώρας και την περιοχή του Παρισιού με τις αρχές να επιβάλουν περιορισμούς στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Μια οργάνωση διένειμε στο Παρίσι μπουκάλια νερό στους άστεγους, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την προφύλαξη των ηλικιωμένων. Η ζέστη αναμένεται να υποχωρήσει από σήμερα το βράδυ από τα δυτικά.

– Πορτογαλία:

Η πτώση του υδράργυρου που ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου εδώ και πολλές ημέρες επέτρεψε στους πυροσβέστες να θέσουν υπό έλεγχο τις μεγαλύτερες εστίες πυρκαγιάς που κατακαίουν την κεντρική Πορτογαλία από το Σάββατο. Στην περιοχή Πεδρόγαου Γκραντ, όπου ξέσπασε η φονικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας (64 νεκροί), οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να υπερβούν τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στο σύνολο της χώρας θα κυμανθούν κάτω από τους 34 βαθμούς. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς εντούτοις παραμένει υψηλός, ιδίως στις πληγείσες περιοχές, όπου 2.400 πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή.

– Βέλγιο:

Κι επίσημα πλέον από χθες το βράδυ το Βέλγιο διανύει περίοδο καύσωνα. Στην χώρα καταγράφονται εδώ και πέντε ημέρες θερμοκρασίες τουλάχιστον 25 βαθμών και τρεις ημέρες 30 και πλέον βαθμών. Σήμερα ο υδράργυρος έφθασε στους 35 βαθμούς στο Καμπίν (βόρεια, σύνορα με Ολλανδία).

Όπως μετέδωσε το RTBF, στο Βέλγιο καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα για το μήνα Ιούνιο από το 1901 με 23,9 βαθμούς Κελσίου σήμερα στις 06.00 το πρωί.

– Ιταλία:

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για αύξηση της θερμοκρασίας έως το Σαββατοκύριακο όπου ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευθεί στους 38-40 βαθμούς Κελσίου, ήτοι 8 βαθμούς άνω των φυσιολογικών για την εποχή επιπέδων. Η ζέστη θα πλήξει ιδίως το βόρειο τμήμα, όπου τα θερμόμετρα αναμένεται να δείξουν 40 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές της Μοδένας ή της Μάντοβας, 39 βαθμούς Κελσίου στο Μιλάνο, 38 βαθμούς Κελσίου στη Μπολόνια και την Φλορεντία.

– Ισπανία:

Η «κατάσταση» στην Ισπανία είναι «ανησυχητική» εξαιτίας της ξηρασίας και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», επισήμανε η υπουργός Γεωργίας, Ιζαμπέλ Γκαρθία Τεχερίνα. Εδώ και 10 ημέρες τα αποθέματα νερού βρίσκονται στο 53,4% των δυνατοτήτων αποθήκευσης, πολύ κάτω από τον μέσο όρο των πέντε τελευταίων ετών (72,7%).

«Πρέπει να αναμένουμε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού» σύμφωνα με την υπουργό.

– Γερμανία:

Την ώρα που ο υδράργυρος υπερέβη τους 30 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο τμήμα της χώρας, ένας 50χρονος άνδρας έχασε την ζωή του εξαιτίας μιας σφοδρής θύελλας που έπληξε τη βόρεια Γερμανία.

Εξαιτίας της φθοράς που προκάλεσε στο οδόστρωμα η ζέστη, το όριο ταχύτητας μειώθηκε στα 80 χιλιόμετρα την ώρα από χθες το βράδυ σε ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης (νοτιοδυτικά). Επιπλέον, τα μαθήματα σε σχολεία τελείωσαν νωρίτερα.

– Ελβετία:

Ο καύσωνας αναμένεται να πλήξει την χώρα από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Ο Ιούνιος του 2017 ενδέχεται να είναι ο δεύτερος θερμότερος έπειτα από εκείνον του 2003.

– Βρετανία:

Οι θερμοκρασίες επιστρέφουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα μετά τον καύσωνα κατά τη διάρκεια του οποίου η θερμοκρασία ανήλθε σε 33,9 βαθμούς Κελσίου χθες στο Λονδίνο, επίπεδο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο από το 1976.

