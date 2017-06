Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επένδυση 300 εκατ. ευρώ της Παπαστράτος για γραμμή παραγωγής θερμαινόμενου τσιγάρου iQOS



Μέχρι τα μέσα του 2018 εκτιμάται ότι θα έχει «πιάσει» η «Παπαστράτος ΑΒΕΣ» τον στόχο για την παραγωγή 20 δισεκατομμυρίων ράβδων -«heets»- καπνού ετησίως, για το νέο, ραγδαία αναπτυσσόμενο εναλλακτικό καπνικό προϊόν IQOS, με στόχο να σταματήσει σταδιακά τη δημιουργία παραδοσιακών τσιγάρων (η οποία ανέρχεται σε 12 δισ. τεμάχια σήμερα). Τα παραπάνω επισήμανε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, με αφορμή τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος IQOS στην πόλη.

Ερωτηθείς γιατί ο όμιλος της Philip Morris International (PMI) επέλεξε την Ελλάδα για να επενδύσει κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ (μετατροπή και επέκταση του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο) απάντησε: «Η Ελλάδα έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: τρομερά σημαντική γεωγραφική θέση, εγγύτητα στα καπνά και υψηλή ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού». Σε ό,τι αφορά τους καπνοπαραγωγούς, ο ίδιος υπενθύμισε ότι η εταιρεία ανανέωσε πέρυσι για ακόμη μια τριετία τη δέσμευσή της για την άντληση του 50% της πρώτης ύλης (καπνού) από ελληνικές καλλιέργειες. Κληθείς δε να σχολιάσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις για το IQOS επί σχεδόν 12 μήνες, επισήμανε: «Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ (από τη γραφειοκρατία) κι αυτή η επένδυση θα μπορούσε να μην έχει γίνει ποτέ και τα 300 εκατ. ευρώ να μην έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα». Προς αύξηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Χαρπαντίδης και στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη σε αυτό το πεδίο, μετά τη Λετονία, με το παράνομο εμπόριο να στοιχίζει στα δημόσια ταμεία απώλειες ύψους 635 εκατ. ευρώ ετησίως. Την τελευταία διετία, τα παράνομα τσιγάρα εκτιμάται ότι έχουν αποσπάσει μερίδιο αγοράς 19% από τα νόμιμα, ενώ με την αύξηση των τιμών των τσιγάρων υπάρχουν πλέον εκτιμήσεις ότι το ποσοστό αυτό θα μπορούσε στα επόμενα χρόνια να φτάσει το 30%. Η Ελλάδα θα μετατραπεί στο τρίτο κέντρο παραγωγής «heets», τα οποία από τον Ιανουάριο του 2018, όταν δηλαδή θα ξεκινήσει η νέα παραγωγή, θα εξάγονται σε πάνω από 30 χώρες του κόσμου. Το IQOS -το οποίο είναι ένα προϊόν που αντί για καύση του καπνού, τον θερμαίνει- διανέμεται σήμερα από αποκλειστικούς διανομείς της εταιρείας. Τα καταστήματα ανέρχονται ήδη σε 17, με προοπτική να φτάσουν τα 23 μέχρι το τέλος Ιουλίου- ενώ μελλοντικά δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η λειτουργία σημείων πώλησης με το σύστημα της δικαιοχρησίας (franchising), όπως επισήμανε η υπεύθυνη του εμπορικού τμήματος, Κωνσταντίνα Ψαρράκου. Την τελευταία δεκαετία η Philip Morris International έχει δαπανήσει κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών καπνικών προϊόντων. Μάλιστα, πρόσφατα κατατέθηκε φάκελος στον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA), ώστε τα προϊόντα αυτά να λάβουν άδεια ως «μειωμένου κινδύνου». «Επενδύουμε στο μέλλον, θεωρώντας πως αυτό δεν θα έχει καπνό. Για το λόγο αυτό επενδύουμε σε προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Θέλουμε να οδηγήσουμε τον κόσμο σε ένα αύριο χωρίς καπνό. Σε δυο χρόνια από τώρα θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική καπνική αγορά στην Ελλάδα» κατέληξε ο κ. Χαρπαντίδης. ΑΠΕ-ΜΠΕ

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 22nd, 2017 at 20:55 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.