Ιούνιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μία πολύ ενδιαφέρουσα δράση, η δεύτερη στη σειρά για τη βιβλιοθήκη μας, προτεινόμενη από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας, είχε το θέμα: «Σημεία των καιρών». Το έναυσμα δόθηκε από το βιβλίο της Μαρίνας Ντεκάστρο«Ένας κόσμος σε κίνηση». Η εθελόντρια ΦανήΙορδανίδου, διάβασε μαζί με τα παιδιά αποσπάσματα από το βιβλίο και κατάφεραν να δώσουν τα χαρακτηριστικά του 19ου αιώνα σε όλους τους τομείς της ζωής. Ακολούθησε συζήτηση για σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή μας και για πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 19ου αιώνα.









Μέσα από τα τόσα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν όπως πόλεμοι,οικολογικά προβλήματα, ανακαλύψεις, ανισότητες, δουλεμπόριο, δικαιώματα παιδιών και γενικότερα η σημερινή κατάσταση της Ελλάδας, κινητοποίησε τα παιδιά να εκφράσουν την άποψή τους και να την αποτυπώσουν στο χαρτί. Χωρίστηκαν σε ομάδες και αποφάσισαν ν’ ασχοληθούν μ’ ένα από τα παραπάνω θέματα που τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Σε μεγάλο χαρτί κάνσον έγραψαν και ζωγράφισαν ταδικά τους μηνύματα για τον κόσμο που ζουν, φτιάχνοντας ένα ιδιαίτερο Πόστερ.Λέξεις όπως η αγάπη, η φιλία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η εξέλιξη, η ισότητα και πολλές άλλες κυριάρχησαν στις δημιουργίες τους.

Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη για τους προβληματισμούς τους, για την ωριμότητα της σκέψης τους και την αντίληψή τους για τα σημεία των καιρών. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για το δανεισμό του συγκεκριμένου βιβλίου. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την κοινωνική λειτουργό κ. Φανή Ιορδανίδου που στήριξε τη δράση της βιβλιοθήκης, βγάζοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. ΔΗΚΕΒΙ Γρεβενών

