Ιούνιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με αφορμή το ότι η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. φέτος σε ξενοδοχεία ορεινών κοινοτήτων των Γρεβενών φιλοξένησε περίπου 600 Σύριους πρόσφυγες που στην πλειοψηφία τους ήταν μικρά παιδιά, η έκτη τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών με το δάσκαλό της Αργύρη Καραλιόλιο για το σχολικό έτος 2016-2017 πραγματοποίησε έργο eTwinning με θέμα: «The swallow is a refugee or an immigrant?», («Το χελιδόνι είναι πρόσφυγας ή μετανάστης;»).

Στο έργο συμμετείχαν 13 σχολεία από την Ευρώπη, ένα από την Αφρική και ένα από την Ασία (175 Συνεργάτες: 15 Εκπαιδευτικοί, 158 Μαθητές και 2 Επισκέπτες). Τα εξής: Andriani Christodoulou, Primary School of Kition – Primary School of Kition, Kiti Anthi Papaioannou, Asgata Primary School – Asgata Primary School, Asgata Cyprus (Role: Founder) Argyrios Karaliolios, Second Primary School of Grevena Greece, Grevena Greece (Role: Founder) Aranzazu Iturrioz, IES Augusto González de Linares, Santander, Spain Danuta Bartkowiak-SiekańskaSzkoła, Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, Poznan, Poland Emna Khemakhem, Collège Pilote de Sfax, Sfax of Tunisia, IKRA SEA, AdiyamanOzel Acibadem Ilkokulu, Istanbul Turkey, IOANNA DOROS, Ethniki College «Petru Rares», Beclean Romania, Magdalena GocZespół, Szkol Szkoła Podstawowa im. K Odnowiciela i Gimnazjum b Pobiedziskach, Pobiedziska Poland Maria Stylianou, Paphos School of Public Administration «Ag Spyridon» – Elementary School 11 Paphos «Ag.Spyridonas», Cyprus MARICA EMESE CÎMPEAN NATIONAL, «Petru Rares» College, Beclean Romania Stavroula Lada, Private Primary School DDMN (Navy Logistic Command), Chania, Crete Tzika Thomai, 1st Primary School of Grevena, Grevena Greece Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν να ερευνήσουμε και να συγκρίνουμε το πώς λειτουργούν τα ζώα και πώς οι άνθρωποι, σε φαινόμενα μετανάστευσης ή προσφυγιάς, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να μηδενίσουμε την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήσαμε εκδήλωση στο etwinning με θέμα: “Winter clothing, school supplies and toys for young refugees in Grevena” (Χειμωνιάτικα ρούχα, σχολικά είδη και παιχνίδια για τους νέους πρόσφυγες στα Γρεβενά). Ήδη η εκδήλωση έχει μεγάλο αντίκτυπο καθώς 122 εκπαιδευτικοί (μέχρι σήμερα) έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτήν, ενώ έγιναν και πάρα πολλά θετικά σχόλια από διάφορους παράγοντες και ΜΜΕ, καθώς επίσης δόθηκαν πολλές συνεντεύξεις σε εφημερίδες, τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο, όπως στο STAR TV https://www.youtube.com/watch?v=WoeqcMyrd9I, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ΕΡΑ Λάρισας, στο ραδιόφωνο της ΕΤ3, στο Πορτοκαλί Ραδιόφωνο, στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο ραδιόφωνο της ΕΤ3 http://webtv.ert.gr/ert3/24okt2016-ego-ke-esi-mazi-ston-102-fm-tis-ert3/ (θα μας ακούσετε στο 12ο λεπτό…), στην τηλεόραση της ΕΤ3 http://webtv.ert.gr/ert3/11noe2016-kathimerina-ke-apla/ (θα μας δείτε μας στο1:23:00), στην ΕΡΑ Κοζάνης, σε πάρα πολλά site και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς καταφέραμε και συγκεντρώσαμε πάρα πολλά ρούχα, σχολικά είδη, παιχνίδια και φάρμακα για τους μικρούς πρόσφυγες των Γρεβενών. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας οι γονείς των μαθητών, άλλοι κάτοικοι των Γρεβενών, σχολεία από τα Γρεβενά, την Κρήτη, την Αθήνα, την Ισπανία, τη Ρουμανία, και την Ιταλία. Όλα αυτά τα είδη που συγκεντρώσαμε, τα παραδώσαμε στις 24 Νοεμβρίου στον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων κ. Κώστα Παλάσκα, ο οποίος με τη σειρά του τα παρέδωσε στους πρόσφυγες. Πραγματοποιήσαμε μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων διαγωνισμό για το λογότυπο του έργου, ώστε η καλύτερη ζωγραφιά από όλα τα σχολεία να γίνει το λογότυπο του προγράμματος. https://www.youtube.com/watch?v=7zkLOf8Ijr4&feature=em-upload_owner Η επιλογή του λογότυπου έγινε με ζωντανή τηλεδιάσκεψη 11 σχολείων και ψηφοφορία σαν αυτή που γίνεται στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Με αφορμή την ενότητα στο μάθημα της γλώσσας «H ζωή σε άλλους τόπους», οι μαθητές αναζήτησαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον τις ρίζες τους. Τις εργασίες τους τις παρουσίασαν στην τάξη και έτσι με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι πολλοί από τις μαθήτριες και μαθητές οι πρόγονοί τους ήταν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία ή μετανάστες. Έγιναν ομαδικές εργασίες των μαθητών για τα μεταναστευτικά πουλιά της Ελλάδας. Πραγματοποιήσαμε διδακτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Πραμάντων όπου επισκεφθήκαμε την έκθεση του ΚΠΕ για τους Ηπειρώτες μετανάστες του 1900 με θέμα: «Από την Άπειρο χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο», ενώ την επόμενη μέρα οι μαθητές έγραψαν σκέφτομαι και γράφω με θέμα: «Μετανάστευση 1900 και σήμερα»: https://www.youtube.com/watch?v=bQrHPDbIx0g Στείλαμε χριστουγεννιάτικες κάρτες στους συνεργάτες του έργου: https://www.youtube.com/watch?v=61XTj5NHQbw Στείλαμε για φιλοξενία στο δημοτικό σχολείο Ασγάτας Λεμεσού Κύπρου πέντε πρόσφυγες για φιλοξενία. Πρόκειται για ζωγραφιές που δημιούργησαν οι πέντε ομάδες των μαθητών της τάξης. Ενώ μετά από λίγες μέρες το δημοτικό σχολείο Ασγάτας Λεμεσού Κύπρου μας έστειλε έξη πρόσφυγες (ζωγραφιές) τις οποίες φιλοξενήσαμε στο σχολείο και στα σπίτια μας. Δημιουργήσαμε ένα συνεργατικό παραμύθι με το 1ο δημοτικό σχολείο Γρεβενών (εμείς το γράψαμε και εκείνοι έκαναν την εικονογράφηση και τη μετάφραση στα αγγλικά και το αντίθετο) και μια συνεργατική ιστορία με το 2ο δημοτικό σχολείο Αθηνών (εμείς γράψαμε το τέλος της ιστορίας). Επισκέφτηκαν την τάξη μας η Στέλλα και η Χρύσα από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου και πραγματοποίησαν την εκδήλωση με τίτλο «χελιδονίσματα». Στην εκδήλωση οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον Εθνικό Δρυμό Βίκου – Αώου και Πίνδου, για τα είδη χελιδονιών που συναντώνται στην χώρα μας, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο μεγάλο μεταναστευτικό τους ταξίδι, για την διαδικασία με την οποία κατασκευάζουν την φωλιά τους και για την βοήθεια που μπορούν να τους προσφέρουν οι άνθρωποι. Στο τέλος όλοι οι μαθητές έφτιαξαν φωλιές χελιδονιών από πηλό. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος έγιναν πολλές ζωντανές τηλεδιασκέψεις με τα συνεργαζόμενα σχολεία στις οποίες οι μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους και αντάλλαξαν πληροφορίες για το έργο και τον τόπο τους, παρακολουθήσαμε ταινίες με σχετικό περιεχόμενο (η ζωή είναι ωραία, οι ριγέ μπιτζάμες, κλπ), σχετικά βίντεο του ΟΗΕ, τραγουδήσαμε τραγούδια με ανάλογο περιεχόμενο και πολλά άλλα… Στο twinspace του έργου ανέβηκαν 857 φωτογραφίες, 65 βίντεο και 35 άλλα αρχεία (.doc, .pdf, .pptx) Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση και καλύτερη εμπέδωση των στόχων του προγράμματος που συμπληρώθηκε από τους μαθητές. Παρουσιάσαμε τη δουλειά μας στο 2ο Συνέδριο Μαθητών στα Γρεβενά με το συνεργατικό παραμύθι «Το κορίτσι με το χελιδόνι: «https://www.youtube.com/watch?v=hkXEC615-TA” Τέλος σε μια ζωντανή τηλεδιάσκεψη με 8 σχολεία οι μαθητές έκαναν την αξιολόγηση του έργου και αντάλλαξαν ευχές για τις καλοκαιρινές διακοπές. https://www.youtube.com/watch?v=ahMDl35wqJw Με όλα αυτά καταφέραμε ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τα χελιδόνια και τα άλλα ζώα μεταναστεύουν. Να γνωρίσουμε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι μεταναστεύουν ή γίνονται πρόσφυγες και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών. Να παρατηρούμε και να συγκρίνουμε τη συμπεριφορά των ζώων και των ανθρώπων στα φαινόμενα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Δημιουργήσαμε συναισθήματα φιλίας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες Μάθαμε καλύτερα τις ξένες γλώσσες και τις νέες τεχνολογίες, ενώ γνωρίσαμε και στοιχεία από τους πολιτισμούς άλλων χωρών. Διαπιστώσαμε ότι τελικά το χελιδόνι είναι μετανάστης, γιατί στον κόσμο των ζώων δεν γίνονται ποτέ πόλεμοι. Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: Όλους τους μαθητές και δασκάλους από τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο που στήριξε και προώθησε το έργο μας. Τη δασκάλα των αγγλικών του σχολείου μας κ. Λουκία Καραχάλιου Τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών κ. Κώστα Παλάσκα Τη Στέλλα και τη Χρύσα και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου. Όλους όσους μας έστειλαν ρούχα, παιχνίδια και σχολικά είδη για τους πρόσφυγες. Περισσότερα για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ: https://twinspace.etwinning.net/24900/home https://view.joomag.com/final-product-of-the-project-the-swallow-is-a-refugee-or-immigrant/0783726001497976553 http://2dim-greven.gre.sch.gr/Final%20product%20of%20the%20project%20The%20swallow%20is%20a%20refugee%20or%20immigrant.htm http://2dim-greven.gre.sch.gr/The%20swallow%20is%20a%20refugee%20or%20an%20immigrant.htm Οι μαθητές της τάξης Ο δάσκαλος της τάξης Αργύρης Καραλιόλιος

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 21st, 2017 at 08:49 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.