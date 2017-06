Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Το πρωινό είναι αναμφίβολα το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Είναι απαραίτητο για να μπει ξανά σε λειτουργία ο οργανισμός. Αποτελεί, καλύτερα, αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής, γιατί μας εμπλουτίζει με μια σειρά από πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως οι φυτικές ίνες, η βιταμίνη C και ο σίδηρος.



Εκτός όμως από αυτό το γεύμα, υπάρχουν και τα σνακ, δηλαδή οι τροφές που καταναλώνουμε ενδιάμεσα και καλύπτουν το αίσθημα της πείνας και τις ανάγκες μας για ενέργεια μέχρι το επόμενο γεύμα. Γνωρίζατε όμως, ότι όταν αυτά τα πρωινά μικρογεύματα αποτελούνται από ένα σωστό συνδυασμό τροφών μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κινητοποίηση του λιπώδους ιστού και τη μείωση του σωματικού βάρους; Σύμφωνα με την Κέρι Γκάνς, συγγραφέα του «The Small Change Diet», ο χρόνος ανάμεσα στο πρωινό και το μεσημεριανό δημιουργεί ένα μεγάλο κενό με αποτέλεσμα ο μέσος άνθρωπος να αισθάνεται έντονη πείνα και να καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού. Ακόμη, το σώμα όταν μπαίνει σε αυτή την κατάσταση πείνας, τείνει να κρατάει θερμίδες τις οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες θα δαπανούσε. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θέλετε να «τσιμπήσετε» κάτι μετά το πρωινό και πριν το μεσημεριανό σας γεύμα, διαλέξτε ένα από τα παρακάτω θρεπτικά και άκρως υγιεινά σνακ. Τυρί και φέτες μήλου Το τυρί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, ασβέστιο, βιταμίνη Α και D, βιταμίνη του συμπλέγματος Β, φώσφορο. Ρυθμίζει το μεταβολισμό, μειώνει το σωματικό λίπος, βοηθά στην ανάπτυξη του μυϊκού ιστού. Ενώ με τη σειρά του το μήλο είναι καλή πηγή φυτικών ινών (4,4γρ ανά μήλο), οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, διότι βοηθούν σημαντικά στην πέψη, μειώνουν το ζάχαρο, την χοληστερίνη και το σωματικό βάρος.



Μια χούφτα φιστίκια Πρόκειται για μια μικρή αλλά σούπερ τροφή, που περιέχει καλά μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά συστατικά, μαγνήσιο, φωσφόρο, χαλκό, φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Εχουν την ιδιότητα να μειώνουν την όρεξη και να μην ανεβάζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Βραστό αυγό και ένα πορτοκάλι Ο κρόκος του αυγού περιέχει βιταμίνη Α, D, Ε και Κ, μέταλλα όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο και ο φώσφορος , ενώ το ασπράδι του κατά βάση πρωτεΐνες. Με τη σειρά του το πορτοκάλι βοηθάει στην καύση του λίπους στο σώμα, χάρη στην περιεκτικότητα του σε βιταμίνη C. Τυρί κότατζ και μπανάνα Το νόστιμο αυτό τυρί προτείνεται στις δίαιτες, γιατί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, αλλά χαμηλό σε λιπαρά και θερμίδες. Από την άλλη η μπανάνα γεμίζει τον οργανισμό με ενέργεια και είναι υψηλή σε θρεπτικά συστατικά, φυτικές ίνες και βιταμίνες Α, Β, C, Ε, αλλά και ιχνοστοιχεία. Φράουλες και γιαούρτι Ενας ακόμη γευστικός συνδυασμός για να γεμίσετε το κενό που υπάρχει στο στομάχι σας τις πρωινές ώρες. Οι φράουλες είναι γνωστές για τις αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές, αντιφλεγμονώδεις και καρδιοτονωτικές τους ιδιότητες, αλλά και τη χαμηλή θερμιδική τους αξία. Με τη σειρά του το γιαούρτι είναι πλούσια πηγή πρωτεϊνών μεγάλης βιολογικής αξίας, περιέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, ελάχιστους υδατάνθρακες και ασβέστιο, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στη μείωση του κινδύνου για παχυσαρκία. bovary loading…

