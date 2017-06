Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Νέα βάρη φέρνει σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων το πολεοδομικό νομοσχέδιο, το οποίο επιπλέον απειλεί να τινάξει στον αέρα τις μισθώσεις ακινήτων.



Το σχετικό νομοσχέδιο που έχει στείλει το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος στην ΚΕΝΕ για επεξεργασία καθιερώνει ένα νέο σύστημα ελέγχων που ισοδυναμεί με μόνιμο σαφάρι σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Παράλληλα, πολλαπλασιάζονται αναδρομικά τα πρόστιμα και οι ποινές για κατασκευή αυθαιρέτων μετά την 28η Ιουλίου 2011, σε ύψη και ποσά δημευτικού κυριολεκτικά χαρακτήρα. Δηλαδή οι πολίτες που έχουν υποπέσει σε κάποια αυθαιρεσία, με την διάταξη αυτή κινδυνεύουν κυριολεκτικά να χάσουν το σπίτι τους. Η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, σημειώνει μεταξύ άλλων, τα σημεία που πλήττουν την ακίνητη ιδιοκτησία: Ταυτότητα κτιρίου Με το άρθρο 52 του σν, οι διατάξεις περί της ελληνικής «πατέντας» που ονομάζεται «ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων» προβλέπουν όχι μόνον την αρχική επιθεώρηση και καταγραφή όλων των οικοδομών της χώρας, αλλά και τον εν συνεχεία υποχρεωτικό επανέλεγχο όλων των κτιρίων της χώρας ανά πενταετία. Η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ήδη υποβληθεί ή υποβάλλονται στη διαδικασία της δήλωσης – καταχώρησης των ακινήτων τους, σε πολλές και διάφορες κρατικές υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων, με πληρωμή των αντίστοιχων τελών ή αμοιβών: Στα Υποθηκοφυλακεία της χώρας όπου διαθέτουν τόμο & αριθμό μεταγραφής Στο Εθνικό Κτηματολόγιο, όπου έχουν λάβει ΚΑΕΚ Στο ηλεκτρονικό Ε9 του ΥΠΟΙΚ, όπου έχουν λάβει ΑΤΑΚ Στους οικείους Δήμους για την καταβολή ΤΑΠ και δημοτικών τελών Στις πολεοδομικές υπηρεσίες όπου έχουν λάβει αριθμό οικοδομικής αδείας Στη βάση δεδομένων ΤΕΕ για τη δήλωση αλλαγής χρήσης, τακτοποίησης κλπ. Ουδεμία συνεπώς φορολογική ή πολεοδομική αναγκαιότητα, και ουδεμία νομική ή ηθική βάση υπάρχει για την καθιέρωση μιας ακόμη διαδικασίας δήλωσης και διηνεκούς επανελέγχου των ακινήτων τους, που το μόνο το οποίο θα επιτύχει είναι να καταστήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας κυριολεκτικά «φόρου υποτελείς» στους ιδιώτες μηχανικούς που θα πραγματοποιούν απρόκλητες και απρόσκλητες επισκέψεις και αέναες καταγραφές και ελέγχους σε όλα τα σπίτια και όλα τα κτίρια ανά πενταετία, από μηχανικούς που θα αξιώνουν και αμοιβή για την αζήτητη αυτή «υπηρεσία»



Απαγόρευση κατάρτισης μισθώσεων ακινήτων με «αυθαιρεσίες» Εκτός από την σύνταξη συμβολαίων επί ακινήτων που έχει καταστεί γραφειοκρατικός «Γολγοθάς» για τους συμβαλλόμενους, βαδίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση και όσον αφορά τις μισθώσεις. Με μια ιδιαίτερα ασαφή διατύπωση ορίζεται στην παρ. β του σν ότι «Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης που αφορούν ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.» Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο κάθε ιδιοκτήτης που δεν του αρέσει ο ενοικιαστής του, ή κάθε ενοικιαστής που δεν του αρέσει το μίσθιο, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει αυθαιρεσία, πραγματική ή και φανταστική, σε κάθε κατοικία, κατάστημα κλπ., να «τινάξει στον αέρα» ολόκληρη την έννομη σχέση, πχ να μην ξαναπληρώσει ενοίκιο, ή να εξώσει τον ενοικιαστή του με τον ισχυρισμό αυτό! Η σχετική διάταξη πρέπει να απαλειφθεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις συναλλαγές. Αναδρομική επαύξηση κυρώσεων για αυθαίρετα μετά την 28 Ιουλίου 2011 Με τη διάταξη αυτή πολλαπλασιάζονται αναδρομικά τα πρόστιμα και οι ποινές για κατασκευή αυθαιρέτων μετά την 28η Ιουλίου 2011, σε ύψη και ποσά δημευτικού κυριολεκτικά χαρακτήρα! Δηλαδή οι πολίτες που έχουν υποπέσει σε κάποια αυθαιρεσία, με την διάταξη αυτή κινδυνεύουν κυριολεκτικά να χάσουν το σπίτι τους, ακόμη και για μικροπαραβάσεις το ποσό των οποίων αδυνατούν πλήρως να καταβάλουν, ακόμη και αν κατεδαφίσουν την όποια αυθαίρετη προσθήκη, ημιυπαίθριο κλπ. Ελεγχος δηλώσεων υπαγωγής και από ελεγκτή δόμησης Νέα απαράδεκτη οικονομική αλλά και γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους πολίτες αποτελούν οι διατάξεις του άρθρου 108 του σν σύμφωνα με τις οποίες οι δηλώσεις υπαγωγής θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό έως και 20%, «μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που θα διενεργείται από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο με αλγόριθμο που αποστέλλεται από το Κεντρικό Παρατηρητήριο». Η ρύθμιση αυτή σημαίνει νέες υποχρεωτικές αμοιβές μηχανικών σε βάρος των πολιτών, προς δόξαν και της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας τους. iefimerida loading…

