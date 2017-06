Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Κάποιοι λένε ότι πρέπει να πίνουμε 8 ποτήρια νερό, άλλοι πως χρειάζονται σίγουρα δύο λίτρα και άλλοι κάτι παραπάνω ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι.



Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε την ημέρα; Το 8-10 ποτήρια ή τα δύο λίτρα είναι μύθος, καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες οι οποίοι εξαρτώνται από παράγοντες, όπως το ύψος, το βάρος, τα προβλήματα υγείας κ.α.. Είναι λογικό, λοιπόν, ένας άνθρωπος 45 κιλά να μην πίνει την ίδια ποσότητα νερού με ένα που είναι 86.



Ενας πολύ εύκολος τρόπος να υπολογίσετε πόσα λίτρα νερό πρέπει να πίνετε την ημέρα είναι να διαιρέσετε το βάρος σας με τον αριθμό 30. Αν για παράδειγμα, είστε 60 κιλά, πρέπει να πίνετε δύο λίτρα νερό την ημέρα, ενώ αν είστε 80 κιλά, πρέπει να πίνετε 2,6 λίτρα, την ημέρα. Το νερό είναι άκρως σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και μην ξεχνάτε πως τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες του οργανισμού για ενυδάτωση αυξάνονται. iefimerida loading…

