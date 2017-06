Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Οι ζεστές ημέρες του καλοκαιριού είναι μπροστά και είναι σημαντικό, πέρα από τους εαυτούς, μας να φροντίζουμε και τα κατοικίδιά μας.



Καθώς τα αυτοκίνητα το καλοκαίρι γίνονται «φούρνοι», είναι γνωστό ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αφήνει κανείς το σκύλο του ή την γάτα του μέσα σε αυτό, έστω και για λίγα λεπτά, για να πεταχτεί π.χ. στο σούπερ μάρκετ. Ακόμη και τα λίγα αυτά λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία για τα τετράποδα. Ενα μισάνοιχτο παράθυρο ή το παρκάρισμα του αυτοκινήτου σε σκιά δεν σώζει την κατάσταση. Το αυτοκίνητο και πάλι θα μετατραπεί σε «φούρνο» και το τετράποδο το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήξει. Για αυτό και πολλοί, όταν τυχαίνει σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ ή απλά στο δρόμο να συναντούν σκύλους και γάτες κλεισμένους σε αυτοκίνητα, δεν διστάζουν και σπάνε τα τζάμια προκειμένου να σώσουν τα ζωάκια. Επειδή όμως τέτοιες κινήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε… μπλεξίματα ο Independent αναφέρει τι πρέπει να κάνει ακριβώς ο καθένας πριν σπάσει με οτιδήποτε βρει μπροστά του το παράθυρο του αυτοκινήτου για να σώσει τη ζωή ενός τετράποδου. Σε κάθε περίπτωση πρώτα πρέπει να ενημερώσετε την αστυνομία. Είναι καλύτερο να μην δράσετε μόνοι σας, εκτός αν δείτε πως οι αρχές καθυστερούν.



Αν δείτε ότι οι αρχές καθυστερούν και αποφασίσετε να σπάσετε μόνοι σας το τζάμι τότε καλύτερο είναι να ενημερώσετε πρώτα την αστυνομία για την ενέργειά σας αυτή. Είναι σημαντικό να πείτε στις αρχές γιατί το κάνετε, πού είστε, να τραβήξετε φωτογραφίες του σκύλου και να μιλήσετε με οποιονδήποτε τυχαίνει να περνά από το σημείο εκείνη τη στιγμή. Τέλος, θα πρέπει να είστε 100% σίγουροι και να είστε διατεθειμένοι να υπερασπιστείτε τις ενέργειές σας ενώπιον δικαστηρίου, εάν σας κάνουν μήνυση. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 21st, 2017 at 09:39 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.