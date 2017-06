Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Συνελήφθη χθες (20-06-2017) το μεσημέρι σε περιοχή των Γρεβενών, 45χρονος ημεδαπός για καλλιέργεια, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, από αστυνομικούς του



Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Γρεβενών πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 45χρονου σε περιοχή των Γρεβενών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:  -6- δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 60 εκατοστά,  μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και  -130- φυσίγγια πυροβόλου όπλου.



Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών. loading…

