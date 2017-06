Ιούνιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Οι υπεύθυνοι των προβολών αποφάσισαν λόγο ταυτόχρονης εκδήλωσης, παρουσίασης βιβλίου στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών να δώσουν μια μικρή παράταση στην ώρα έναρξης των προβολών για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δυο εκδηλώσεις. Έτσι έχουμε: Με νέα ώρα 19:45 –The Liverpool goalie (Χιουμοριστική κωμωδία, προτεινόμενη και για παιδιά) Περιγραφή: Στην καρδιά των γεγονότων, βρίσκουμε το δωδεκάχρονο Jo. Ο Jo προσπαθεί να αποφύγει πιθανές φίλες, μητέρες και προπονητές ποδοσφαίρου, καθώς ψάχνει απελπισμένα για μια σπάνια κάρτα ποδοσφαίρου που πιστεύει ότι θα λύσει όλα τα προβλήματά του. Ο Jo έχει ένα έξυπνο κεφάλι, αλλά ένα αδύναμο σώμα. Ακόμα κι έτσι, περνά σχετικά καλά – μέχρι που η Mari του ρίχνει μια ματιά, και αποκτά νέα ενδιαφέροντα και νέους μπελάδες. Με νέα ώρα 21:30 – Victoria (Ιστορική ρομαντική ταινία ) Περιγραφή: Ο βραβευμένος με βραβείο Νόμπελ, Κούντ Χάμσουντ μας παρουσιάζει την ταινία του ¨Βικτόρια¨ μια ιστορία αγάπης. Ταινία που απευθύνεται σε όλα τα κινηματογραφικά ακροατήρια που επιθυμούν: νεαρή αγάπη, ταξικές διαφορές, επιτυχία ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, ωραία κοστούμια, ένδοξες στιγμές και τελικά σπασμωδική τραγωδία όταν η Βικτόρια ομολογεί την αληθινή της αγάπη με τον άντρα που δεν είχε, λίγο πριν υποκύψει.

