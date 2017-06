Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Στις 08/02/2017 έγινε η συγκρότηση σε σώμα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Μ. Γρεβενών και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη :



Πρόεδρος : Ντώνας Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός Αντιπρόεδρος : Ντούνας Αλέκος Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Γραμματέας : Βαρσάμη Αγορίτσα Πολιτικός Μηχανικός



Μέλη : Αθανάσιος Ζέρβας Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Τσιαμήτρος Δημήτριος Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 21st, 2017 at 16:56 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.