Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Πραγματοποιήθηκε παρουσία αρκετού κόσμου το βράδυ τηςΤρίτης η συγκέντρωση των «Παραιτηθείτε» έξω από τη Βουλή, με κεντρικό σύνθημα προς την κυβέρνηση «Φύγετε, μας εξαπατήσατε».



Τα αιτήματα των εκατοντάδων διαδηλωτών ήταν, μεταξύ άλλων, «αλλαγή πολιτικής τώρα, δραστικές περικοπές δαπανών παντού, διαύγεια και αξιοκρατία και όχι βόλεμα του κομματικού στρατού της συγκυβέρνησης, μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς». Λέμε όχι «στη δημιουργία ψεύτικων εχθρών στο εσωτερικό και το εξωτερικό», «η θέση της χώρας μας στην Ευρωζώνη είναι αδιαπραγμάτευτη και η οικονομία μας πρέπει επιτέλους να βρεθεί σε συνθήκες ανάπτυξης», τονίζουν. Να σημειωθεί ότι από τα μεγάφωνα που είχαν στηθεί στην πλατεία Συντάγματος ακούγοντα αποσπάσματα από ομιλίες και υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, είτε διαψεύστηκαν Για περίπου 2 ώρες ήταν κλειστή η λεωφόρος Αμαλίας, η οποία εν συνεχεία άνοιξε για τους οδηγούς.



To hashtag #Παραιτηθείτε μάλιστα ήταν και πρώτο trend στο Twitter.

